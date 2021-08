30 người hát hò ở quán karaoke trong đợt dịch

Tại phòng VIP 5, cảnh sát bắt quả tang 30 người đang tụ tập hát hò. Trong đó, cơ quan chức năng xác định có 29 người dương tính với ma túy.

Đêm 30/8, Công an huyện Cẩm Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra quán karaoke Diamond (ở xã Hùng Việt, huyện Cẩm Kê) do ông Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi) làm chủ.

30 nam, nữ bị bắt quả tang tại quán karaoke. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 30 người tụ tập hát hò trong phòng VIP 5, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, đồng thời có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 gói nylon chứa và bám dính chất tinh thể màu trắng dạng rắn, một đĩa sứ, một ống hút và một nửa viên nén ma túy tổng hợp. Mẫu xét nghiệm ma túy của nhóm khách cho kết quả 29/30 người dương tính.

Tại trụ sở công an, nhóm người trên khai được Hoàng Trọng Tài (33 tuổi) mua hộ ma túy để sử dụng. Theo đó, Tài được giao mua 16 viên ma túy tổng hợp và 3 gói ketamine với giá 20 triệu đồng. Khi cả nhóm đang sử dụng thì bị công an bắt quả tang.