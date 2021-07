3 xu hướng du lịch nổi lên trong thời dịch

Sự xuất hiện của dịch Covid-19 đã làm thay đổi mọi hoạt động, thói quen sinh hoạt hàng ngày của con người trên thế giới. Các hoạt động du lịch truyền thống bị trì hoãn, nhưng thay vào đó là sự ra đời và nở rộ của nhiều mô hình sáng tạo, có thể thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá trải nghiệm mà vẫn đảm bảo yếu tố an toàn trong thời dịch.

Là mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe, wellness travel kết hợp cả hai khía cạnh sức khỏe thể chất (healthy) và sức khỏe tinh thần (spiritual). Mô hình du lịch này mang đến cho du khách dịch vụ chăm sóc sức khoẻ để cân bằng và duy trì trạng thái cơ thể và tinh thần tốt nhất sau chuyển trải nghiệm, từ đó hình thành lối sống lành mạnh.

Khác với medical travel mang hàm nghĩa du lịch chữa bệnh, wellness travel thường bao gồm các hoạt động thúc đẩy thể chất, tâm lý, tâm linh để kết nối, giao hòa con người với văn hóa địa phương và thiên nhiên đất trời.

Trong thời dịch, wellness travel được xem là mô hình du lịch lý tưởng để mỗi người tháo bỏ những gánh nặng đời thường, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, duy trì tinh thần lạc quan, tích cực hướng về phía trước.

Khác với wellness travel phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, bleisure travel lại là hình thức đi công tác (business) kết hợp du lịch, giải trí (leisure). Với bleisure travel, du khách sẽ nán lại nơi công tác vài ngày, tận hưởng giây phút nghỉ ngơi, giải trí sau quãng thời gian làm việc, gặp gỡ đối tác. Đây là hình thức được nhiều doanh nhân và công ty lựa chọn để kết hợp với chuyến công tác.

Không đơn thuần là tận dụng thời gian, bleisure travel còn có ý nghĩa trên phương diện chăm sóc sức khỏe. Thay vì ngay lập tức trở về nhà sau chuyến công tác mệt mỏi, trí óc phải hoạt động cao độ, bạn có thể lưu lại điểm đến vài ngày để thư giãn, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trong khách sạn hay tìm hiểu văn hóa, khám phá ẩm thực địa phương.

Trong thời dịch, những chuyến đi bleisure travel càng được ưa chuộng hơn. Khi người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường, những chuyến công tác xa sẽ là khoảng thời gian thích hợp để bạn tranh thủ xả hơi, đi du lịch.

Staycation là từ ghép của “stay” và “vacation”, nghĩa là du lịch tại chỗ - hình thức du lịch dần trở nên phổ biến trong nhiều năm trở lại đây. Khác với “vacation” là đi xa và đi dài ngày, “staycation” là những chuyến du lịch mà bạn không cần di chuyển quá nhiều nhưng vẫn có thể thư giãn, nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng ở những địa điểm xung quanh khu vực sinh sống.

Đó có thể là một chuyến nghỉ dưỡng tại khách sạn hay homestay, tận hưởng khoảnh khắc thật chill trong quán cà phê yêu thích, hay đạp xe vòng quanh một không gian sinh thái…

Thậm chí, staycation cũng được hiểu là bạn du lịch ngay trong chính tổ ấm quen thuộc hay second home (ngôi nhà thứ hai) ở một khu đô thị biển hội tụ đầy đủ tiện ích giải trí. Tại Việt Nam, những dự án second home chất lượng bên bờ biển đang mở ra cơ hội staycation đầy trải nghiệm cho cả gia đình.

