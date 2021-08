3 trẻ em tử vong trong vụ sạt lở đất

Vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang (Tuyên Quang), do ảnh hưởng của mưa to kèm theo gió lốc.

Trao đổi với Zing sáng 24/8, chỉ huy Công an huyện Na Hang (Tuyên Quang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo công an, khoảng 3h cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa to kèm gió lốc, ngôi nhà của anh P.V.G. tại thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, bị đất, đá từ mỏm đồi phía sau sạt xuống vùi lấp.

Sự cố khiến 3 con của anh G. tử vong gồm: P.T.M.D (sinh năm 2011), P.N.M (sinh năm 2012) và P.D.T (sinh năm 2015).

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự. Lãnh đạo UBND huyện Na Hang cùng công an đã lên hiện trường sáng cùng ngày để hỗ trợ gia đình nạn nhân sau khi đoạn đường bị sạt lở được thông xe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ gió lên đến 5.000 m, đêm qua và rạng sáng nay huyện Na Hang ghi nhận lượng mưa hơn 131 mm. Dự báo ngày và đêm nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.