3 thành viên nhóm EXO chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM

Newsen đưa tin Baekhyun, Xiumin và Chen đã thông báo cho SM Entertainment về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền của họ.

Luật sư Lee Jae Hak - người đại diện pháp lý cho 3 thần tượng - đưa ra tuyên bố chính thức vào ngày 1/6. Thông báo cho biết: "Từ ngày 21/3 đến nay, chúng tôi đã gửi giấy cho SM Entertainment 7 lần để yêu cầu bản sao dữ liệu thanh toán minh bạch. Tuy nhiên, SM không thể cung cấp bản sao dữ liệu". Vào ngày 1/6, luật sư của 3 nghệ sĩ đến công ty để thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền.

Bên cạnh đó, vị luật sư này cho biết công ty đang yêu cầu gia hạn thời hạn hợp đồng ít nhất là 17-18 năm bằng cách yêu cầu nghệ sĩ tái ký. Lý do được đưa ra là 12-13 năm không đủ. Điều này được coi như hành động ngược đãi, bất công đối với các thần tượng.

Trước sự việc, đại diện SM cho biết có thế lực bên ngoài xúi giục nghệ sĩ chấm dứt hợp đồng với công ty.

Trong quá khứ, nhiều nghệ sĩ đã ký hợp đồng độc quyền với công ty trong 12-13 năm. Điều này khác biệt so với hợp đồng độc quyền tiêu chuẩn dành cho nghệ sĩ, thông thường sẽ kéo dài 7 năm. Thời hạn hợp đồng kéo dài gây ra nhiều bất lợi cho nghệ sĩ thuộc công ty.

Không chỉ Baekhyun, Xiumin và Chen, hầu hết nghệ sĩ thuộc SM Entertainment đều đang rơi vào tình trạng tương tự. Trong khi đó, 3 thành viên nhóm EXO đang nghiêm túc xem xét việc nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Công bằng về hợp đồng bất công này.

