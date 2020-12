3 quy tắc đeo thắt lưng giúp tôn vòng eo

Chiếc thắt lưng bản to đen của Gucci luôn nằm trong danh sách những món phụ kiện được tìm kiếm nhiều nhất do nền tảng Lyst công bố. So với túi hay giày, thắt lưng hàng hiệu được các chuyên gia thời trang đánh giá là có tính ứng dụng và giúp tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, nhiều người chia sẻ họ bối rối trong cách kết hợp nên vẻ ngoài không được sang trọng. Để khắc phục điều đó, bạn có thể tham khảo 3 quy tắc sau. Ảnh: Weheartit.