3 nhân sự mới đắc cử chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội

Ba nhân sự mới trong số chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội gồm các ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Lê Tấn Tới và Nguyễn Phú Cường.

Sáng 21/7, sau khi thông qua danh sách, Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong số những nhân sự được trình có 3 gương mặt mới được giới thiệu lần đầu và đều đắc cử.

Theo đó, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thay ông Hà Ngọc Chiến.

Ông Nguyễn Phú Cường (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Chức vụ này trước đó do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiêm nhiệm.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới (Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an) đắc cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, thay ông Võ Trọng Việt.

3 gương mặt mới (từ trái qua) lần đầu được giới thiệu và đắc cử chức chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội gồm các ông Nguyễn Phú Cường, Lê Tấn Tới và Y Thanh Hà Niê Kđăm. Đồ họa: Như Ý.

8 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn lại là những người đang giữ chức chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, tiếp tục tái cử.

Cụ thể:

Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội.

Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ngoài ra, chức Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục do ông Trần Sỹ Thanh nắm giữ sau khi ông nhận được tín nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Hai Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Trưởng ban Công tác Đại biểu khóa XIV) và ông Dương Thanh Bình (Trưởng ban Dân nguyện khóa XIV) cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV phân công tiếp tục giữ chức vụ.