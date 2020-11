3 nhà hàng sang trọng ở Côn Đảo

Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) là điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách. Ngoài các khu lưu trú tiện nghi, nơi đây cũng có nhiều nhà hàng sang trọng phục vụ du khách.

Ngoài du lịch tâm linh, du khách đến Côn Đảo còn mong muốn nghỉ dưỡng thư giãn và thưởng thức đồ ăn ngon.

Dưới đây là 3 nhà hàng có không gian sang trọng, các món ăn đủ phong cách Á, Âu cho bạn lựa chọn khi du lịch Côn Đảo.

Nhà hàng By the Beach Market (Six Sense Côn Đảo)

Nằm trong Six Senses, khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Côn Đảo, nhà hàng By the Beach Market là địa điểm ăn uống hấp dẫn du khách. Rau xanh ở nhà hàng được hái từ khu vườn hữu cơ của khu nghỉ dưỡng nên đảm bảo an toàn.

Tới đây, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam ở By the Market. Nếu muốn hòa mình vào bữa tiệc hiện đại với những món ăn quốc tế, thực khách có thể ghé By the Beach.

Không gian rộng rãi, sang trọng của nhà hàng phù hợp với những buổi hẹn hò, bữa tiệc thân mật cùng gia đình hoặc bạn bè. Mỗi món ăn có giá khoảng 150.000 đến 1 triệu đồng.

Thực khách nhận xét:

Ngọc Mai: "Đồ ăn ở đây khá ngon. Trong đó, tôi thích nhất phở bò và bánh xèo".

Nhật Lệ: "Giá tiền khá đắt đỏ so với mặt bằng chung. Bù lại, không gian sang trọng, yên tĩnh. Nhân viên phục vụ tận tình, lịch sự".

Giá trung bình khoảng 1 triệu đồng/người. Ảnh: Six Sense Con Dao.

Nhà hàng Villa Maison Côn Đảo

Nằm trong khuôn viên ngôi nhà cổ được thiết kế kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, nhà hàng Villa Maison Côn Đảo chuyên phục vụ các món Âu-Á. Địa điểm ăn uống này được nhiều thực khách đánh giá cao.

Trong đó, phần lớn nhận xét thực đơn đa dạng, giá khá đắt nhưng xứng đáng với chất lượng món ăn và thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Nhà hàng được thiết kế không gian mở với cách bài trí đẹp mắt, không gian vườn nhiều cây xanh, tạo cảm giác riêng tư, thoải mái cho thực khách.

Thực khách nhận xét:

Andy: "Là người yêu thích ẩm thực, trong thời gian ở Côn Đảo, tôi có cơ hội thưởng thức vài lần bữa sáng, trưa và tối tại đây. Chất lượng phục vụ tốt. Thức ăn đa dạng. Trong đó, tôi ấn tượng với các loại cocktail, mứt tự chế biến và những món Việt như chả giò, nem".

Lan Anh: "Điều ấn tượng nhất của tôi là không gian đẹp và thiên nhiên xanh. Đồ ăn không mấy đặc sắc".

Nhà hàng Villa Maison Côn Đảo nổi tiếng bởi chất lượng món ăn ngon. Ảnh: builinhchiii.

Nhà hàng Bistro Des Iles

Nằm trong khu nghỉ dưỡng Poulo Condor Boutique, Bistro Des Iles là một trong những điạ điểm mang đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp cho bạn ở Côn Đảo. Nhà hàng mở cửa phục vụ thực khách cả ngày cho các bữa sáng, trưa và tối.

Thực đơn tại đây đa dạng với các món ăn quốc tế và Việt Nam. Ngoài gọi món thông thường, bạn có thể lên kế hoạch cùng nhà hàng về món ăn, cách bài trí cho bữa tiệc đáng nhớ. Sau khi dùng bữa, thực khách nên ghé quầy bar để nhâm nhi các loại giải khát, những món ăn nhẹ.

Thực khách nhận xét:

Hoa Nguyen: "Đồ ăn khá ngon nhưng không nhiều lựa chọn hợp khẩu vị với tôi. Nhà hàng phù hợp thực khách thích ăn đồ Âu".

Thanh Nga: "Đây là nơi phù hợp với những người yêu thiên nhiên như tôi. Ngồi ở đây, bạn có thể ngắm nhìn bãi biển hoang sơ, thiên nhiên xanh mát và tận hưởng không gian riêng tư mà không bị làm phiền".