3 năm thành - bại của Jack trước khi rời công ty

Trong ba năm hoạt động trước khi rời công ty quản lý, Jack đã có những sản phẩm chất lượng về hình ảnh. Tuy nhiên, phần âm nhạc và đời tư của nam ca sĩ liên tục gây tranh cãi.

Jack rời công ty quản lý sau 3 năm gắn bỏ. Ảnh: NVCC.

Mới đây, một nguồn tin xác nhận với Zing Jack chia tay công ty quản lý sau khoảng 3 năm làm việc chung. Ba năm qua là quãng thời gian sóng gió với Jack trong khi âm nhạc có dấu hiệu chững lại. Sản phẩm mới nhất được Jack phát hành tháng 7 thậm chí vướng tranh cãi đạo nhái và nội dung bạo lực.

Thành tích âm nhạc dần giảm sút so với chính mình

Tính đến hiện tại, thời kỳ thành công và rực rỡ nhất của Jack có lẽ là khi ký hợp đồng với công ty ICM của nhà sản xuất K-ICM. Trong thời gian hợp tác, họ đã cho ra mắt nhiều MV nổi tiếng, đạt hàng trăm triệu lượt xem như Sóng gió, Bạc phận, Em gì ơi… Tuy nhiên, đến 2019, đôi bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chấm dứt hợp đồng. Sau khi “chia tay” ICM, Jack đầu quân về DatVietVAC và được trao cho nhiều cơ hội như tham gia chương trình Sóng 21, trở thành thành viên của Running Man bản Việt.

Tháng 3/2020, Jack phát hành MV đầu tiên kể từ khi rời khỏi công ty của K-ICM. MV mang tên Là một thằng con trai. Nhờ sức nóng và tên tuổi sẵn có của Jack nên Là một thằng con trai vẫn được công chúng chú ý. Sản phẩm nhờ thế đạt lượt xem lớn ngay khi ra mắt. Lượt xem MV sau hai tiếng đồng hồ phát hành ở mức trên 491.000, trong khi lượt thích là 632.000. Sự chênh lệch giữa lượt xem và thích cho thấy quá đông khán giả truy cập MV cùng lúc dẫn đến hiện tượng "đóng băng view".

Tuy nhiên, về chất lượng, Là một thằng con trai không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Jack tuy trở lại với phong cách hoàn toàn mới và khác biệt so với những sản phẩm trước nhưng lại gây nên tranh luận. Khán giả nhận xét sản phẩm dễ nghe nhưng chưa đủ mới lạ, thiếu cao trào và khó nghe lời.

Hình ảnh của Jack trong MV Laylalay. Ảnh: NVCC.

Sau đó, Jack tiếp tục phát hành MV Hoa hải đường, Đom đóm và Laylalay. Ra mắt khá gần nhau nhưng các sản phẩm khác biệt về màu sắc âm nhạc. Hoa hải đường là sự kết hợp giữa EDM và ngũ cung dân gian, Là một thằng con trai mang hơi hướm disco với EDM. Ở Đom đóm, Jack chọn âm nhạc pop, ballad.

Đặc biệt, các sản phẩm được đầu tư về mặt hình ảnh, nội dung và thiên về yếu tố kỳ ảo. Sự nâng đỡ của một công ty lớn giúp Jack thỏa sức thực hiện những MV ấn tượng trong thời gian khá ngắn ngủi.

Hiệu ứng và lượt xem của các sản phẩm vẫn tốt so với mặt bằng chung của thị trường âm nhạc. Tại Zing Music Awards (ZMA) 2020, Jack thậm chí là nghệ sĩ duy nhất giành chiến thắng 2 giải thưởng, gồm Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất và Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích nhất (Hoa hải đường). Tuy nhiên, dễ thấy xét về cá nhân Jack, các sản phẩm chưa thể vượt quá thành tích quá lớn của Sóng gió hay Bạc phận.

Ngoài chất lượng hình ảnh, các sản phẩm chưa để lại nhiều dấu ấn về âm nhạc dù không thể phủ nhận Jack đã nỗ lực thử thách bản thân và vượt qua giới hạn an toàn. Các sản phẩm được nhận xét thiếu đi bản beat vừa tôn lên nét đặc trưng trong cách luyến láy của Jack mà vẫn bắt tai, lôi cuốn.

Đặc biệt, ở ca khúc Hoa hải đường, lối làm nhạc của DTAP được cho là không phù hợp với Jack. Đoạn nhạc chuyển từ phần điệp khúc sang rap khá tương đồng với một số ca khúc DTAP thực hiện trước đó. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng bỏ qua những ồn ào thì Jack thăng hoa nhất khi kết hợp với âm nhạc của K-ICM.

Màu sắc, chất lượng âm nhạc gây tranh luận nhưng Jack vẫn là một trong những ca sĩ nổi tiếng, đông fan nhất thời điểm đó. Anh ký hợp đồng quảng cáo với hàng loạt nhãn hàng và đắt show biểu diễn.

Ồn ào ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp

Thời còn hoạt động cùng K-ICM, Jack đã vướng một số tranh cãi nhưng chưa lần nào nghiêm trọng bằng ồn ào với bạn gái cũ Thiên An. Tháng 8/2021, hot girl Thiên An xác nhận với Zing cô sinh con hồi tháng 4/2021 và chia tay bạn trai cũ là Jack 20 ngày sau đó. Theo người mẫu, trong lúc cô mang thai, bạn trai đã lừa dối, bắt cá 2 tay.

Jack mất điểm vì sự việc với Thiên An. Ảnh: FBNV.

“Trong quá trình yêu nhau, tôi và anh ngày càng bất đồng quan điểm, không còn tiếng nói chung. Do đó, khi sinh Sol (PV: Con chung của Jack và Thiên An) được 20 ngày, tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Những cô người yêu cũ của anh trong lúc tôi mang thai đã bắt đầu liên hệ với tôi. Tôi cảm thấy hụt hẫng và đau lòng khi hơn một năm qua, tôi bị lừa dối và xem thường đến thế”, Thiên An chia sẻ.

Theo chia sẻ của Thiên An, mỗi tháng bạn trai cũ nhờ mẹ gửi cho cô 5 triệu đồng để chăm sóc con. Tuy nhiên, suốt nhiều tháng, Jack không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm con.

Sau đó, Jack thừa nhận có con với Thiên An nhưng không nhắc tới việc lừa dối bạn gái cũ. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành". Jack khóa trang cá nhân và tuyên bố tạm dừng hoạt động.

Sự việc khiến Jack bị chỉ trích. Nhiều khán giả thậm chí yêu cầu nam ca sĩ rời khỏi ngành giải trí. Đến nay, câu chuyện Jack hỗ trợ bạn gái cũ 5 triệu đồng mỗi tháng để chăm sóc con vẫn liên tục được nhắc đến.

Sau tranh cãi, Jack xuất hiện trong vài tập đầu của Running Man khiến khán giả phẫn nộ. Công chúng yêu cầu loại Jack khỏi Running Man hoặc sẽ tẩy chay chương trình. Từ tập 5, Jack không còn xuất hiện trong chương trình. Kể từ đó, Jack khá im ắng và không có hoạt động âm nhạc.

Tối 19/7, Jack phát hành MV Ngôi sao cô đơn để chấm dứt quãng thời gian tạm dừng hoạt động vì vướng scandal liên quan đến bạn gái cũ Thiên An. MV vẫn đạt thành tích khả quan nhưng được đánh giá như “nồi lẩu thập cẩm”.

Bài hát do Jack sáng tác, thuộc thể loại nhạc điện tử với tiếng bass dồn dập, đậm chất synth-pop thịnh hành ở Âu Mỹ những năm 1970-1980. Ngay khi ra mắt, Ngôi sao cô đơn khiến khán giả tranh cãi vì âm nhạc được cho là giống Blinding Lights của The Weeknd, trong khi nội dung tương đồng cảnh phim Phi vụ triệu đô.

Ngoài ra việc Jack có nhiều cảnh điên loạn, đập phá xe, tài sản của người khác, sử dụng hung khí và chống đối lực lượng chức năng trong MV cũng khiến nhiều khán giả không hài lòng. Họ cho rằng MV bạo lực, cổ xúy hành vi tiêu cực, bất chấp pháp luật.

MV này đạt tới hơn một triệu dislike (không thích). Con số này cho thấy khán giả không chấp nhận các chi tiết tiêu cực trong sản phẩm hoặc chưa tha thứ cho Jack sau những ồn ào đời tư.