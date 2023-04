3 môn thể thao cho dịp 30/4 ở Hà Nội

Nếu dự định ở lại Hà Nội dịp lễ 30/4, đây là những môn thể thao thú vị để trải nghiệm.

Trải nghiệm các môn thể thao thú vị vào dịp nghỉ lễ tại Hà Nội. Ảnh: Cao Phương.

Dịp nghỉ lễ dài là khoảng thời gian lý tưởng để người trẻ thư giãn, lấy lại tinh thần sau chuỗi ngày dài tất bật vì công việc. Tham gia các hoạt động thể thao là sự lựa chọn phù hợp để trải nghiệm trong thời gian này, vừa giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, vừa tăng tương tác với bạn bè và người thân. Dưới đây là 3 hoạt động thể thao đơn giản mà không nhàm chán tại Hà Nội.

Leo núi trong nhà

Nằm tại một con ngõ trên phố An Dương, quận Tây Hồ, VietClimb là câu lạc bộ leo núi trong nhà - hay còn gọi là bouldering - được thành lập từ năm 2011. Phòng tập bouldering với diện tích 200 m2 của địa điểm này có các đường leo theo cấp độ từ dễ đến khó, được đánh dấu bằng màu sắc, phù hợp với trình độ từ mới tập đến chuyên nghiệp.

Thời gian mở cửa của phòng tập là 10-22h hàng ngày. Giá dịch vụ là 250.000 đồng/người, bao gồm một đôi giày, túi phấn, nhân viên hướng dẫn và không giới hạn thời gian trải nghiệm.

Trải nghiệm bộ môn leo núi trong nhà. Ảnh: Hoàng Thanh Lan.

Chia sẻ về lần đầu trải nghiệm leo núi trong nhà, Hoàng Thanh Lan (23 tuổi, Đông Anh) cho rằng với bộ môn này phù hợp với mọi đối tượng, từ người mới cho đến người chơi chuyên nghiệp bởi tại đây có nhiều cấp độ từ cơ bản đến nâng cao để lựa chọn. Bên cạnh đó, người chơi mới sẽ được hướng dẫn tận tình, đảm bảo không gặp khó khăn trong quá trình trải nghiệm.

“Mình khá ấn tượng với nhân viên và dịch vụ ở đây. Đó là lần đầu tiên mình và em trai đến, các bạn nhân viên hướng dẫn tận tình dù mình chơi lần đầu và còn đến vào giờ trưa. Phòng tập rộng rãi, cơ sở vật chất tốt và có phát nhạc khá hợp gu”, Thanh Lan chia sẻ thêm.

Bắn cung

Target Archery nằm trên đường Thạch Bàn, gần Aeon Mall Long Biên, với diện tích 2.500 m2, cung cấp nhiều khu vực tập bắn riêng biệt dành cho cung thủ từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Ngoài ra, tại đây còn bố trí đa dạng các bộ môn như ném rìu hay ném phi tiêu để người chơi có thể trải nghiệm.

Giá để trải nghiệm bộ môn này khởi điểm từ 350.000 đồng/giờ và sẽ tăng lên tương ứng theo thời gian, loại cung và khu vực tập bắn. Khu vực tập bắn trong nhà sẽ có mức giá cao hơn so với khu vực bắn cung ngoài trời.

Người chơi sẽ được trang bị dụng cụ bao gồm đồ bảo hộ, cung tên và mũi tên khi tham gia bộ môn này. Ngoài ra người chơi mới sẽ được nhân viên hướng dẫn chi tiết và cẩn thận về dáng đứng, cách cầm cung, cách ngắm bắn…

Target Archery phù hợp cho cả cung thủ nghiệp dư và chuyên nghiệp. Ảnh: Nguyễn Lương Nguyên.

Nguyễn Lương Nguyên (23 tuổi, Cầu Giấy) cho biết khu bắn cung tại Long Biên giống như một tổ hợp giải trí với nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, các góc sống ảo được trang trí đẹp và hợp thời nhằm phục vụ nhu cầu check-in của người chơi.

“Mình khuyên không nên đi vào buổi sáng hay trưa vì khu tập bắn cơ bản ở ngoài trời. Ánh nắng của mùa hè sẽ khiến mình xuống sức nhanh và không thể chơi hết mình. Ngoài ra, nếu đi theo nhóm các bạn nên đặt lịch trước vì khá đông”, Nguyên chia sẻ thêm một vài lưu ý khi trải nghiệm bắn cung.

Tuy nhiên, mức giá cao cùng với vị trí của các địa điểm bắn cung thường nằm xa trung tâm, việc trải nghiệm bộ môn này còn gặp khá nhiều hạn chế. Nguyễn Minh Anh (24 tuổi, Nam Từ Liêm) bày tỏ: ”Mức giá cao và địa điểm nằm xa trung tâm khiến mình dù rất thích nhưng khó sắp xếp thời gian để trải nghiệm bộ môn này thường xuyên”.

Đua xe Go-Kart

Go-Kart là môn thể thao tốc độ đang làm mưa làm gió tại Hà Nội bởi sự phấn khích và năng động nó đem lại. VS Racing là đơn vị đã triển khai dịch vụ Go Kart trong nhà tại Hà Nội với 3 cơ sở ở Vincom Mega Mall Smart City, AEON Mall Hà Đông và Big C Thăng Long.

Đường đua này đón khách từ 9h đến 22h mỗi ngày với mức giá trải nghiệm là 99.000 đồng/lượt/10 phút vào ngày thường và 130.000 đồng/lượt/10 phút đồng vào ngày lễ.

Người chơi trải nghiệm đua xe Go-Kart trong nhà. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tú.

Với đường đua trong nhà, mặt sàn được thiết kế bằng bê tông mài phủ epoxy bóng, chiều dài đường đua 250 m cùng hệ thống xe Go-Kart điện đáp ứng đủ điều kiện về chất lượng. Trước khi vào đua, người chơi sẽ được nhân viên hướng dẫn đầy đủ về quy trình và nội quy chung nhằm đảm bảo an toàn.

Nguyễn Ngọc Tú (23 tuổi, Thanh Xuân), khách trải nghiệm trường đua tại đây, chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm mới, độc lạ với mình. Mình có thể thỏa đam mê tốc độ, không cần lo lắng va chạm mà vẫn được đảm bảo an toàn”.

Tú cũng chia sẻ khi đua xe Go-Kart, người chơi nên lựa chọn lúc đường đua vắng để có thể đua hết tốc độ mà không vướng các xe đua khác. Số xe đua cùng lúc chạy trên sàn được khuyến khích chỉ 1-2 xe. Ngoài ra, người chơi nên trải nghiệm đường đua Go-Kart ngoài trời tại Big C Thăng Long để có được cảm giác đua xe chân thực nhất.