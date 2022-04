3 điểm chèo SUP cuối tuần ở TP.HCM

Chèo SUP len qua những rạch dừa nước, khám phá đảo sen tách biệt thành phố nhộn nhịp là trải nghiệm đáng thử vào cuối tuần ở TP.HCM.

SUP (Stand Up Paddle board) là hình thức chèo thuyền đứng, chèo ván đứng. Người tham gia ngồi hoặc đứng trên ván, sử dụng mái chèo để di chuyển trên mặt nước.

Với mức giá từ 350.000 đồng, du khách có thể trải nghiệm chèo SUP trên sông Sài Gòn thư giãn vào cuối tuần. Vài năm trở lại đây, hoạt động ngoài trời này thu hút giới trẻ TP.HCM.

Du khách có thể tham khảo 3 địa điểm cung cấp dịch vụ chèo SUP ở TP.HCM dưới đây để lựa chọn tour phù hợp nhu cầu.

Go SUP

Địa chỉ: Phước Long A, thành phố Thủ Đức Mức giá: 300.000-600.000 đồng

Ảnh: Vĩnh Phúc.

Du khách sẽ xuất phát từ bến gần cầu Rạch Chiếc (thành phố Thủ Đức), chèo SUP dọc sông Sài Gòn. Có nhiều tour cho bạn lựa chọn, mỗi tour có cung chèo, các hoạt động và thời gian khác nhau.

Du khách sẽ được tham quan rạch dừa, thưởng thức cocktail trên sông... Ngoài các tour có hướng dẫn viên, địa điểm này cũng cung cấp dịch vụ cho thuê ván tự chèo dành cho những người có kinh nghiệm chèo SUP. Thông thường, thời gian chèo 2-4 tiếng.

Vĩnh Phúc (quận 4) thường xuyên tận hưởng thời gian nghỉ cuối tuần bằng những hoạt động thể thao ngoài trời, trong đó có chèo SUP. Anh chia sẻ chọn lịch chèo buổi chiều để được ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn.

Phúc cho biết anh cùng nhóm bạn chọn tour cho người mới chèo, giá 490.000 đồng/người, có hướng dẫn viên đi cùng.

"Trước khi chèo, mình được chỉ dẫn các kỹ thuật cơ bản gồm chèo tới, lùi, trái, phải và cách xử lý khi bị ngã xuống nước. Đầu tiên sẽ chèo ngồi, sau một lúc thì đứng lên", Phúc chia sẻ kinh nghiệm khi mới tiếp xúc bộ môn này.

Saigon Paddle Station

Địa chỉ: Phường Tân Phong, quận 7 Mức giá: 300.000-600.000 đồng

Ảnh: hi_dtphuonglinh.

Du khách ở khu vực quận 7 có thể lựa chọn địa điểm này cho chuyến chèo SUP cuối tuần. Tại đây có nhiều cung chèo cho bạn lựa chọn. Ngoài ra còn có các lớp học làm quen với bộ môn thể thao dưới nước này.

Anh Đào Lê Phương (đại diện câu lạc bộ SUP Saigon Paddle Station) đánh giá bộ môn này khá an toàn. Người mới tham gia sẽ được hướng dẫn các kiến thức về SUP, kỹ thuật chèo và thực hành trên bờ trước khi xuống nước. Ai cũng phải mặc áo phao và luôn có hướng dẫn viên theo dõi để hỗ trợ.

Anh cho biết chèo SUP đáp ứng được các nhu cầu về vận động thể lực kết hợp thư giãn, mọi người có thể coi nó là một hình thức giải trí. Theo anh Phương, người quan tâm chèo SUP ở TP.HCM ngày càng nhiều vì các mục đích này.

“Ở TP.HCM, bộ môn này rộ lên khoảng 2 năm gần đây, thu hút nhiều người tham gia. Cùng là hoạt động ngoài trời nhưng khi ở dưới nước bạn sẽ có góc nhìn khác ở trên bờ, tiếp xúc thiên nhiên nhiều hơn”, anh nói về những ưu điểm khi chơi SUP.

Saigon SUP Club

Địa chỉ: Phường 28, quận Bình Thạnh Mức giá: Từ 822.000 đồng đến 1,6 triệu đồng

Ảnh: thanh199.

Bến chèo SUP này ở Thanh Đa (quận Bình Thạnh), khu vực nước chảy mạnh, thích hợp cho người chơi chuyên nghiệp.

Một số bến sông ở khu vực Thảo Điền, đảo Kim Cương (TP Thủ Đức) hoặc xung quanh khu Phú Mỹ Hưng (quận 7) là địa điểm thích hợp để chèo SUP nội thành TP.HCM, phù hợp người mới chơi.

Các cung chèo SUP tại đây dài 3-12 km. Thời gian chèo phụ thuộc vào thể lực, hướng gió và thủy triều. Các chặng dài chỉ phù hợp với người đã biết chèo hoặc chèo chuyên nghiệp. Vì dành cho người biết chơi, giá chèo SUP tại đây khá cao.

Bên cạnh đó, địa điểm này cũng cung cấp các khóa học chèo có huấn luyện viên hướng dẫn bài bản.

Du khách Thanh Hải (quận 1) chia sẻ kinh nghiệm: "Để không mất sức, bạn cần chèo đúng kỹ thuật, thả lỏng cơ thể. Chèo theo con nước sẽ đỡ mất sức hơn chèo ngược dòng".