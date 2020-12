3 CSGT đánh người vi phạm

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm 3 CSGT tại huyện Việt Yên sau vụ đánh tài xế vi phạm.

Ngày 2/12, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh, làm rõ sự việc 3 CSGT tại huyện Việt Yên dùng tay đánh người vi phạm.

Theo xác minh ban đầu, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vào sáng 29/11, tổ CSGT Công an huyện Việt Yên tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 17 đoạn qua xã Nghĩa Trung.

Tới khoảng 10h30, tổ công tác phát hiện ôtô tải biển số 98C do T.V.V. (23 tuổi, trú tại huyện Tân Yên) di chuyển hướng TP Bắc Giang có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải. CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy.

Hình ảnh CSGT đánh người vi phạm được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.

Khi đến Km 72+200, ôtô trên rẽ trái chuyển hướng vào đường đê thuộc xã Việt Lập, huyện Tân Yên thì vướng thanh hạn chế chiều cao nên không di chuyển được.

Hình ảnh từ clip cho thấy khi ôtô dừng lại, 3 chiến sĩ CSGT đã lao lên đập cửa xe, đánh liên tiếp vào đầu và mặt tài xế.

Công an tỉnh Bắc Giang nhận định tổ công tác trên đã có lời nói, hành động vi phạm điều lệnh công an nhân dân. Công an huyện Việt Yên tạm thời dừng phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đối với 3 cán bộ CSGT trên để xác minh, xử lý theo yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh.