3 cán bộ xã khai khống tiền hỗ trợ thiên tai

Ba cán bộ xã ở Nghệ An khai khống hồ sơ để nhận hơn 800 triệu đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai. Các bị can sau đó chỉ chi cho người bị thiệt hại 83 triệu.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lưu Quang Thượng (67 tuổi), Trần Công Oanh (61 tuổi) và Nguyễn Văn Hồng (41 tuổi, cùng trú xã Nghi Tiến) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Công an đọc lệnh khởi tố với ông Lưu Quang Thượng. Ảnh: T.T. Theo điều tra, từ năm 2004 đến 2014, ông Thượng khi đó là Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, đã cùng ông Oanh, Bí thư Đảng ủy xã, thống nhất chủ trương để Hồng là địa chính xã lập khống hồ sơ đề nghị hỗ trợ diện tích nuôi trồng thủy sản, trồng trọt bị thiệt hại do thiên tai. Số tiền khai khống là 805 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiền hỗ trợ được quyết toán, cả 3 bị can chỉ chi ra 83 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại. Số tiền còn lại các bị can dùng chi tiêu vào các mục đích khác nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Khai khống 39 khách Trung Quốc, homestay bị xử phạt 2 triệu đồng Hai homestay ở Hội An giúp doanh nghiệp khai khống khách Trung Quốc gia hạn visa để hưởng lợi bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phạt 2 triệu đồng.