3 cách 'thay áo' cho phòng khách đón năm mới

Treo tranh nghệ thuật, bài trí nội thất theo phong cách tối giản, tạo điểm nhấn bằng món đồ lạ mắt là những ý tưởng bạn có thể áp dụng để tân trang phòng khách dịp năm mới.

Để tạo không khí mừng năm mới, các gia đình Việt thường có truyền thống tân trang nhà cửa. Được xem như bộ mặt của ngôi nhà, phòng khách là một trong những không gian được chú trọng đầu tư trang trí, thay đổi nhiều nhất. Dưới đây là một số giải pháp giúp bạn “thay áo” cho phòng khách, sẵn sàng đón những điều tốt đẹp trong năm mới.

Thổi chất nghệ thuật

Những tác phẩm nghệ thuật được bày trí khéo léo sẽ giúp gia chủ khơi dậy sức sống cho không gian phòng khách, thích hợp cho một khởi đầu nhiều cảm hứng trong năm mới. Một trong những cách thổi hồn cho phòng khách là lấp đầy những mảng tường trống bằng các bức tranh ảnh đặc sắc. Không chỉ giúp phòng khách thêm phần sinh động, các tác phẩm này còn thể hiện được cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Bên cạnh tranh ảnh, việc ngẫu hứng bày trí các tác phẩm điêu khắc cũng giúp phòng khách thêm ấn tượng, tạo điểm nhấn khác biệt. Hơn nữa, bạn có thể chọn tác phẩm điêu khắc có thông điệp rõ ràng, thể hiện điều mình mong ước đạt được cho năm mới.

Tranh nghệ thuật giúp phòng khách trở nên thu hút hơn.

Tuy nhiên, trong không gian hài hòa giữa tác phẩm nghệ thuật, một chiếc TV màn hình đen đơn thuần dễ trở lên lạc quẻ, làm mất đi tính nghệ thuật mà bạn cất công bài trí. Lúc này đây, bạn không thể bỏ qua dòng TV khung tranh The Frame của Samsung. Với viền siêu mỏng cùng chế độ hiển thị 1.600 bức tranh của danh họa nổi tiếng, chiếc TV có thể ẩn mình hoàn hảo trong không gian phòng khách, trở thành một phần trong không gian nghệ thuật do bạn tạo nên.

TV The Frame ẩn mình hoàn hảo giữa các bức tranh.

Đổi gió với không gian tối giản

Thay đổi phòng khách theo phong cách Minimalism tối giản là một trong những ý tưởng hay để khởi đầu năm mới, nhất là khi chúng ta vừa trải qua một giai đoạn nhiều biến động với phần lớn thời gian phải ở nhà giãn cách. Một không gian phòng khách rộng rãi, thoáng đãng sẽ mang đến cho bạn và gia đình cảm giác thư giãn, thoải mái.

Phong cách Minimalism đi theo nguyên tắc “less is more” (dịch nghĩa: Đơn giản là nhất). Để bài trí phòng khách theo nguyên tắc này, trước tiên bạn cần loại bỏ những món đồ không cần thiết hay những chi tiết cồng kềnh, rườm rà. Nội thất của phong cách này hướng đến sự tối giản, gọn gàng trong cả đường nét, kết cấu và màu sắc, góp phần tạo nên những khoảng không rộng rãi và hài hòa.

Phong cách nội thất tối giản mang lại không gian thoải mái, thư giãn.

Trong không gian đề cao sự đơn giản, các thiết bị gia dụng cũng cần có thiết kế, kiểu dáng không quá cầu kỳ, mà đề cao tính tiện nghi và hiện đại. Một chiếc TV có thiết kế tối giản như The Serif của Samsung là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích phong cách nội thất Minimalism. Với thiết kế dạng khối chữ “I” , khung viền thanh mảnh và màu sắc trung tính, The Serif thể hiện đúng theo tinh thần “less is more”.

Được thiết kế bởi cặp anh em tài năng Ronan & Erwan Bouroullec, chế độ Ambient Mode+ trên The Serif mang đến 2 họa tiết nền là lá - lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên và vải với mảng màu độc đáo. Với họa tiết nền này, The Serif trở thành điểm nhấn giữa không gian phòng khách trang nhã.

The Serif thể hiện rõ nét tinh thần phong cách nội thất Minimalism.

Tạo điểm nhấn với các chi tiết lạ mắt

Nếu là người yêu thích sáng tạo và luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẻ, bạn có thể khiến phòng khách thêm ấn tượng bằng các vật dụng nội thất có thiết kế phá cách, khác biệt. Đó có thể là chiếc đèn chùm nhiều nhánh lạ mắt, kệ sách xoắn ốc mang đến hiệu ứng đánh lừa thị giác, hay đơn giản chiếc bình hoa được tạo hình cầu kỳ, độc đáo.

Bên cạnh vật dụng nội thất, bạn có thể tạo điểm nhấn cho không gian sống thông qua các thiết bị gia dụng tại phòng khách. Đơn cử, bạn có thể tận dụng chiếc TV có khả năng xoay dọc của Samsung - The Sero - để xua đi sự nhàm chán của không gian phòng khách nhà mình. 5 chế độ chờ ở màn hình dọc khác nhau bao gồm Poster, Clock, Photo, Soundwall và Cinemagraph, người dùng dễ dàng phối hợp The Sero với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

The Sero tạo điểm nhấn mới lạ cho phòng khách.

Hơn nữa, The Sero là một sản phẩm độc lập, không cần treo lên tường hay đặt trên chân đế. Nhờ vậy, người dùng có thể dễ dàng di chuyển TV đến bất kỳ nơi nào để hòa hợp với phong cách trang trí, trở thành một món đồ nội thất thực thụ.

Với The Frame, The Serif và The Sero, Samsung không chỉ đem tới cho người dùng những chiếc TV thiết kế thời thượng làm phòng khách trở nên ấn tượng hơn, mà còn mong muốn mang đến cho người dùng thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân. Trong dịp Tết đến, cả gia đình có thể quây quần cùng xem chương trình mừng xuân mới trên TV, kết nối với người thân ở phương xa, tận hưởng khoảng thời gian quý báu sau một năm vất vả.