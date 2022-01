25 thủ tục hành chính sắp giao dịch qua ứng dụng dữ liệu dân cư

Trong năm 2022, Bộ Công an hoàn thành việc đưa lên mức độ 3, mức độ 4 đối với 14/25 thủ tục hành chính thiết yếu. Người dân không cần mang nhiều giấy tờ khi giao dịch.

Chiều 20/1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết trong năm 2022, Bộ Công an đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử thông qua việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và dữ liệu bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, Bộ Công an đặt mục tiêu hoàn thiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu đã có của bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực, Tổng cục Thuế, dữ liệu về trẻ em của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cơ sở dữ liệu giáo dục.

Tháng 3/2022, Bộ Công an phấn đấu hoàn thành việc đưa lên mức độ 3 và 4 đối với 14/25 thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến người dân như: Xác nhận số chứng minh nhân dân; cấp lại, đổi thẻ căn cước gắn chip; đăng ký thường trú, tạm trú và khai báo tạm vắng; đăng ký, cấp biển số xe máy; đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; thu tiền nộp phạt nguội đối với vi phạm giao thông.

Người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ để giao dịch hành chính sau khi các hệ thống cơ sở dữ liệu được liên thông. Ảnh: Nguyễn Hiếu.

Đến tháng 5, cơ quan chức năng hoàn thành việc đưa lên mức độ 3 và 4 đối với 11/25 thủ tục hành chính thiết yếu: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dưới 16 tuổi; đổi, cấp lại bằng lái xe, lý lịch tư pháp; đăng ký thuế, quyền sử dụng đất; đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Trong những mục tiêu đặt ra, Bộ Công an kỳ vọng căn cước công dân gắn chip sẽ từng bước thay thế, tích hợp các giấy tờ cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục đích để công dân không cần mang nhiều loại giấy tờ khi đi giao dịch.

Theo đại diện Cục C06, trong quá trình liên thông dữ liệu, Bộ Công an cam kết bảo đảm duy trì dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, Bộ sẽ chuẩn bị đủ các điều kiện kỹ thuật khi kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng cao nhất những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện, CCCD gắn chip được sử dụng khi khai báo di chuyển nội địa, khai báo y tế, thông tin tiêm chủng, xét nghiệm tại các điểm công cộng với nhiều hình thức khác nhau như: Quét mã tờ khai, checkpoint… Bộ Công an đánh giá đây là tiện ích hiệu quả, chính xác, tiết kiệm.

Tính đến ngày 18/1, Bộ Công an đã in và trả về cho công an các địa phương gần 60 triệu thẻ gắn chip. Như vậy, toàn bộ CCCD gắn chip được thu nhận và có hồ sơ đủ điều kiện cấp trong năm 2021 đã được trả.