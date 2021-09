25 năm trốn truy nã vì trộm 8 lượng vàng ở TP.HCM

Trộm 8 lượng vàng của chủ nhà ở TP.HCM, Tuyết đã lẩn trốn nhiều nơi và bị bắt sau 25 năm gây án.

Ngày 20/9, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, bàn giao bị can Trần Lệ Tuyết (43 tuổi, ở thị trấn Mỹ An) cho Công an quận 5, TP.HCM, tiếp tục điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát cho biết trong quá trình điều tra vụ việc ở thị trấn Mỹ An, ngày 15/9, cơ quan công an phát hiện Tuyết có đặc điểm giống bị can có lệnh truy nã nên tiến hành xác minh.

Người phụ nữ bị bắt sau 25 năm trốn truy nã. Ảnh: Minh Toàn.

“Tuyết có lệnh truy nã từ năm 1996”, cán bộ điều tra cho hay. Trước năm 1996, cha mẹ bị can ly thân. Tuyết ở lại Tiền Giang. Cha mất, Tuyết được gửi vào cô nhi viện, sau đó lên TP.HCM làm thuê.

Trong thời gian này, Tuyết lợi dụng sơ hở của chủ nhà, lấy trộm 8 lượng vàng các loại và bỏ trốn.

Trong thời gian bị truy nã, Tuyết không về quê ở Tiền Giang. Thời gian sau, bị can quay về sống cùng người thân ở Đồng Tháp cho đến khi bị bắt giữ.