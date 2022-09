24 quán karaoke ở Bình Dương vi phạm phòng chống cháy nổ

Ngày 10/9, Công An tỉnh Bình Dương cho biết sau một đêm kiểm tra các khoảng 40 quán karaoke trên địa bàn, đơn vị này đã phát hiện 24 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an Bình Dương làm việc với một số chủ cơ sở quán karaoke. Ảnh: Công an Bình Dương.

Trong đó, 21 cơ sở đã bị công an lập biên bản xử phạt 250 triệu đồng, tạm đình chỉ hoạt động 3 cơ sở.

Bên cạnh việc kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh cũng tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke không được mất cảnh giác đối với quy định về cháy nổ.

Trước đó, ngày 9/9, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có công điện yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện ngay một số mặt công tác để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

Khoảng 20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương.

Vụ cháy khiến 32 người mắc kẹt trong quán karaoke An Phú, thiệt mạng. Một nạn nhân khác nhảy từ lầu cao xuống đất bị chấn thương sọ não, tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện.