22 người bay lắc trong phòng trọ cách âm ở Đồng Nai

Kiểm tra căn nhà cấp 4 được thiết kế cách âm, cảnh sát phát hiện 22 người tụ tập sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 1/7, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang tạm giữ 22 thanh niên (16 nam, 6 nữ) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên liên quan vụ sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Khuya 30/6, Công an huyện Long Thành kiểm tra căn nhà cho thuê tại ấp 4, xã Long An. Tại phòng ngủ thứ nhất, công an phát hiện 12 người (8 nam, 4 nữ) cùng 1 bịch ma túy đá và đĩa sứ chứa ma túy dạng khay.

Tại phòng ngủ thứ hai, công an phát hiện 7 nam thanh niên cùng 1 đĩa sứ chứa ma túy dạng khay và 57 viên nén. Kiểm tra phòng ngủ thứ 3, lực lượng chức năng phát hiện 3 người (1 nam, 2 nữ) cùng một gói ma túy đá.

Ngoài ra, còn thu giữ gói nylon chứa ma túy đá và 3 viên thuốc lắc dưới thùng xốp gần cổng ra vào. Theo kết quả kiểm tra, 22 thanh niên đều dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai căn nhà trên do Hoàng Quốc Dương (còn gọi Lục Tốn, 30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) thuê rồi thiết kế tường cách âm, lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng thành phòng bay lắc. Khách nói rằng chủ cơ sở đã cung cấp ma túy cho người có nhu cầu.