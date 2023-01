20 năm tù cho chủ mưu vụ giết người trong đêm

Do mâu thuẫn cá nhân, Lê Tuấn Thanh đã gọi cho bạn để bàn kế trả thù. Ngay trong đêm, nhóm bạn của Thanh đã giết chết nạn nhân rồi bỏ trốn.

Bị cáo Lê Tuấn Thanh cúi gằm mặt xuống đất trong suốt phiên tòa. Ảnh: H.H.

Sáng 10/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tuấn Thanh (sinh năm 1989, trú Ba Đình, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tháng 9/2011 Lê Tuấn Thanh có mâu thuẫn với anh Q. (sinh năm 1976, trú Đống Đa, Hà Nội nạn nhân trong vụ việc), nên Thanh định đánh anh Q. để trả thù. Rạng sáng 5/9/2012, Thanh đi cùng bạn vào ngõ 898 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, thì thấy anh Q. đang ngồi ăn đêm. Lê Tuấn Thanh liền gọi cho bạn là Đặng Nhật Quang (sinh năm 1989, trú Tây Hồ, Hà Nội) để nói về chuyện “lấy đồ” đánh anh Q. để trả thù.

Nhật Quang gọi Thanh ra quán ăn đêm ở Cầu Giấy. Tại đây, Thanh gặp Nhật Quang đang ngồi ăn cùng với Lê Quang (sinh năm 1986, Ba Đình, Hà Nội), Hoàng Anh Đức (sinh năm 1986, Ba Đình) và một số người khác. Sau khi Thanh trình bày mâu thuẫn với anh Q., Lê Quang nói: “Việc của em là việc của anh, em cứ ở đây để anh đi giải quyết cho nó biết mặt”.

Sau đó, cả nhóm Nhật Quang, Lê Quang và Hoàng Anh Đức cầm theo 2 con dao đi tìm Q. để đánh, còn Lê Tuấn Thanh ngồi lại quán ăn đêm ở Cầu Giấy. Hoàng Anh Đức được giao vai trò “chỉ điểm” anh Q. cho nhóm Nhật Quang, Lê Quang. Đến ngõ 898 đường Láng, được Hoàng Anh Đức chỉ điểm nên Nhật Quang, Lê Quang đã cầm dao vào chém anh Q. Chém nạn nhân xong, Nhật Quang, Lê Quang bỏ đi và vứt 2 con dao xuống hồ. Về phần nạn nhân, sau vụ việc đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Giao thông Vận tải, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Tháng 6/2014, TAND TP Hà Nội đã tuyên Nhật Quang, Lê Quang mỗi người 20 năm tù về tội Giết người. Tạ Quang Đức nhận 17 năm tù cùng về tội danh trên. Lê Tuấn Thanh có chứng nhận tâm thần phân liệt thể Paranoide, nên được áp dụng biện pháp đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Nhưng tại nơi chữa bệnh tâm thần, Lê Tuấn Thanh đã tìm cách bỏ trốn. Nên đến ngày 22/1/2021, Công an TP Hà Nội đã phục hồi điều tra đối với Lê Tuấn Thanh. Đồng thời, VKSND TP Hà Nội cũng ban hành quyết định hủy bỏ biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo Lê Tuấn Thanh không trực tiếp dùng hung khí đâm chém anh Q., nhưng bị cáo tham gia phạm tội với vai trò chủ mưu. Bị cáo là người trực tiếp có mâu thuẫn với anh Q., nên đã nảy sinh ý định đánh trả thù.

“Bị cáo Lê Tuấn Thanh đã cùng những người khác cướp đi tính mạng của anh Q., gây đau thương tang tóc trong gia đình nạn nhân, gây hoang mang lo sợ cho quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an, an toàn cho xã hội. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi bị cáo gây ra”, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nhận định.

Theo thẩm phán, bị cáo Thanh có một tiền án chưa xóa án tích về tội Gây rối trật tự công cộng, nhưng bị cáo lại phạm tội mới, thể hiện sự coi thường pháp luật. Lần phạm tội này là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về các tình tiết giảm nhẹ, sau khi phạm tội, bị cáo đã đến cơ quan điều tra để đầu thú. Quá trình phạm tội, bị cáo bị bệnh thần kinh, bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động để gia đình thăm hỏi và bồi thường cho gia đình bị hại. Gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

“Xem xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, HĐXX thấy cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo để trừng trị, giáo dục cải tạo đối với bị cáo. HĐXX tuyên bị cáo Lê Tuấn Thanh phạm tội Giết người, xử phạt bị cáo Thanh 20 năm tù về tội Giết người, tổng hợp với hình phạt 17 tháng 12 ngày tù về tội Gây rối trật tự công cộng trước đó, nên tổng hình phạt là là 21 năm 5 tháng 12 ngày tù giam”, thẩm phán tuyên án.