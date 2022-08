2 phi công đánh nhau giữa chuyến bay

Trên chuyến bay của Air France, 2 phi công đã xảy ra mâu thuẫn và chọn cách giải quyết bằng nắm đấm.

Theo Insider, sự cố xảy ra trong chuyến bay của Air France từ Geneva (Thụy Sĩ) tới Paris (Pháp).

Ngay sau khi cất cánh, tiếp viên đã nghe thấy tiếng cãi vã của 2 người trong buồng lái. Hiện tại, lý do xảy ra cuộc ẩu đả chưa được công bố.

Sau đó, chuyến bay vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, cả 2 phi công đều đã bị đình chỉ bay vì "hành vi không phù hợp".

2 phi công của Air France đã đánh nhau khi máy bay cất cánh. Ảnh: Simpleflying.

Một nguồn tin chưa xác định kể lại: "Hai phi công đã nắm cổ nhau. Họ dường như đã đánh hoặc tát nhau. Tiếng ồn khiến các thành viên phi hành đoàn chú ý".

Một thông tin khác nói một trong 2 phi công đã "ăn trọn miếng gỗ vào mặt" khi cuộc ẩu đả diễn ra.

Theo Insider, một thành viên phi hành đoàn đã phải ở lại buồng lái để đảm bảo 2 người không đánh nhau nữa.

Trong thông báo chính thức, Air France khẳng định sự cố đã được giải quyết nhanh chóng và không ảnh hưởng đến sự an toàn của chuyến bay. Đồng thời, hãng cũng đã đình chỉ công tác những người có liên quan để chờ quyết định cuối cùng.

Vụ việc đã không được chuyển đến cơ quan điều tra an toàn hàng không dân dụng của Pháp, Cục d'Enquetes et d'Analyses (BEA). Lý do là vụ việc không gây hậu quả xấu đến chuyến bay.