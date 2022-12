2 gái bán dâm được chủ nhà nghỉ môi giới tiếp khách

Kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú ở TP Bắc Kạn, công an phát hiện 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm. Người môi giới là chủ một nhà nghỉ.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt giữ ông Trần Văn Dương (sinh năm 1963, trú tại xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi môi giới mại dâm.

Rạng sáng 26/11, lực lượng chức năng phát hiện 2 đôi nam, nữ có hành vi mua bán dâm kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn. Hai gái bán dâm khai là nhân viên quán cà phê, xông hơi, tẩm quất và nhà nghỉ An Dương, do ông Trần Văn Dương làm chủ. Họ được ông Dương môi giới bán dâm.

Kiểm tra nhà nghỉ An Dương, công an phát hiện 3 gái bán dâm khác đang chờ khách. Khi công an xuất hiện, ông Dương có thái độ chống đối. Người đàn ông này liên tục lăng mạ lực lượng chức năng.

Theo cơ quan chức năng ông Dương đã có 2 tiền án, một tiền sự về hành vi chống người thi hành công vụ.