2 công nhân bị đá đè tử vong

Hai công nhân làm việc tại mỏ bị đá rơi trúng người. Công an đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự một nghi can để điều tra.

Ngày 9/11, Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động xảy ra tại mỏ đá ở phường Quang Hanh làm 2 công nhân tử vong. Công an cũng tạm giữ hình sự một nghi can để điều tra.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết sự việc xảy ra chiều 7/11 tại mỏ đá của Công ty CP khai thác đá và sản xuất VLXD Cẩm Phả. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Kim (43 tuổi) và anh Đinh Văn Lập (33 tuổi, đều trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra do đá phía bên trên rơi vào người hai công nhân.

Một lãnh đạo của Công ty CP khai thác đá và sản xuất VLXD Cẩm Phả xác nhận sự việc và cho biết đang trong quá trình làm việc với cơ quan công an.