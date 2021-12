18 người trong quán karaoke dương tính với ma túy

Trong số 26 người ở 2 phòng karaoke có 18 người cho kết quả dương tính với ma túy. 5 người là công nhân ở Quảng Ninh bỏ tiền mua ma túy để đãi bạn.

Ngày 2/12, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ 8 người để làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng Công an huyện Hải Hà, cho biết rạng sáng 28/11, lực lượng công an huyện này kiểm tra quán karaoke Quân Ngọc tại khu Đại Điền Nam, thị trấn Quảng Hà. Cơ sở trên do Hoàng Quốc Quân (35 tuổi, người địa phương) làm chủ.

26 người bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Tuyên giáo Hải Hà.

Tại 2 phòng hát có 26 người (13 nam, 13 nữ) đang nghe nhạc công suất lớn. Trong phòng có nhiều đồ vật liên quan đến sử dụng ma túy.

Kiểm tra nhanh cho thấy 18/26 người có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Theo cảnh sát, 5 người là công nhân tại KCN Texhong Hải Hà góp tiền mua ma túy dạng ketamin và 7 viên nén dạng ma túy tổng hợp (thuốc lắc) để mời bạn bè và nhân viên của quán hát sử dụng.

10 người liên quan vụ việc đã bị cảnh sát lập biên bản vi phạm hành chính.

Chủ quán karaoke Quân Ngọc và 18 người bị xử phạt tổng cộng 37 triệu đồng do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 1/11 đến ngày 2/12, huyện Hải Hà ghi nhận 181 người mắc Covid-19. Trong đó, ổ dịch lớn nhất tại KCN Texhong Hải Hà có 171 F0 đều là công nhân. Một số địa phương xung quanh ghi nhận nhiều ca mắc mới đều liên quan đến ổ dịch này.