17 thanh niên phê ma túy trong quán karaoke

Kiểm tra đột xuất quán karaoke do Thái làm chủ, cảnh sát bắt quả tang 24 khách đang tụ tập, trong đó, 17 người dương tính với ma túy.

Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, vừa lập biên bản đối với Phạm Hồng Thái (29 tuổi) cùng 24 người khác về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Nhóm khách hát bị đưa về trụ sở. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Chiều 24/6, Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Thiên Tôn kiểm tra đột xuất quán karaoke Hương Lan (ở xã Ninh Mỹ, huyện Thiên Tôn) do Thái làm chủ, phát hiện quán đang phục vụ khách chui.

Cảnh sát đã bắt quả tang 24 người đang tụ tập hát hò. Xét nghiệm tại chỗ với nhóm khách, 17 người dương tính ma túy.

Công an huyện Hoa Lư đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm những người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Ninh Bình đã ra chỉ đạo tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi massage... từ 0h ngày 3/5.