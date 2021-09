17 địa phương không tổ chức khai giảng vào ngày 5/9

Do tình hình dịch bệnh, nhiều địa phương không tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 hoặc khai giảng sau ngày 5/9.

TP.HCM là địa phương đầu tiên quyết định không tổ chức tựu trường, khai giảng năm học 2021-2022 do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Thay vào đó, từ ngày 1 đến ngày 5/9, với giáo dục trung học (THCS, THPT kể cả giáo dục thường xuyên), các trường tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trực tuyến và củng cố kiến thức. Từ ngày 6/9, các trường bắt đầu giảng dạy chương trình năm học mới.

Đối với bậc tiểu học, từ ngày 8/9 đến ngày 19/9, các em được hướng dẫn tổ chức lớp, kỹ năng, phương pháp học tập trên Internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 20/9, học sinh bắt đầu chương trình năm học mới.

Năm nay, do dịch Covid-19, học sinh ở nhiều tỉnh, thành sẽ không có lễ khai giảng vào ngày 5/9 như truyền thống. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Ngày 20/8, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022. Theo đó, tỉnh này sẽ không tổ chức khai giảng. Các cấp học bắt đầu năm học từ ngày 6/9 với hình thức trực tuyến.

Ngày 1/9, Sở GD&ĐT Quảng Bình ban hành công văn về việc khai giảng và tổ chức dạy học đầu năm học 2021-2022. Tỉnh không tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học tập trung chuẩn bị những điều kiện cần thiết để dạy học trực tuyến từ ngày 6/9.

Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng thông báo các trường không tổ chức khai giảng. Học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường, bắt đầu học từ 6/9.

Trong khi đó, tại Bến Tre, học sinh các cấp tựu trường vào 9/9. Ngày khai giảng là 13/9 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, 20/9 đối với giáo dục mầm non.

Tại Tây Ninh, lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày 13/9. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào tiết sinh hoạt đầu tuần và tiến hành dạy chính thức từ tiết thứ hai.

Trường hợp không thể tổ chức lễ khai giảng trực tiếp, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên có thể tổ chức lễ khai giảng trực tuyến.

Ngày 31/8, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất tổ chức Khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 15/9 theo phương án phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Sở GD&ĐT tỉnh này cũng đề xuất thực hiện dạy học trực tuyến từ 16/9 đến 30/10. Cụ thể, học sinh tiểu học, THCS, THPT ổn định nề nếp lớp học từ ngày 16/9 đến 18/9; thực hiện chương trình học kỳ I từ 20/9. Trẻ mầm non không học online.

Ngày 25/8, tỉnh Cà Mau quyết định hoãn khai giảng năm học mới ngày 5/9 cho đến khi có thông báo mới. Các địa phương với Sở GD&ĐT Cà Mau chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến trên Internet và truyền hình.

Tại Đồng Nai, ngày khai giảng đối với bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là 12/9, giáo dục thường xuyên là 18/9. Ngày bắt đầu học kỳ I đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT là 13/9, giáo dục thường xuyên là 20/9.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành hôm 30/8, thời gian tựu trường vào ngày 15/9. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng năm học lúc 7h30 ngày 20/9.

Sở GD&ĐT Hậu Giang sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 12/9, tại điểm cầu trường THPT chuyên Vị Thanh, đồng thời bố trí 31 điểm cầu trực tuyến chính. Mỗi điểm cầu không quá 100 học sinh tham dự.

Tại Khánh Hòa, tất cả cấp học sẽ tựu trường vào ngày 10/9 và khai giảng vào ngày 13/9.

Ngày 25/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian tựu trường các cấp học vào ngày 15/9 và khai giảng ngày 18/9.

Theo kế hoạch do UBND tỉnh Long An ban hành, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học và giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 17/9, khai giảng năm học mới vào ngày 18/9.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa điều chỉnh lễ khai giảng từ ngày 5/9 sang ngày 6/9 vào tiết học đầu tiên (thời gian không quá 45 phút); tổ chức dạy học các tiết tiếp theo.

Ngày 31/8, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành khung thời gian kế hoạch năm học. Theo đó, lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 20/9.

Ngày 2/9, ông Nguyễn Anh Linh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận, cho biết do dịch Covid-19, thời gian tổ chức tựu trường, khai giảng và bắt đầu năm học mới sẽ lùi lại thêm 1 tuần nữa.

Cụ thể, tất cả trường mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh và các trường THCS, THPT, giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn huyện Ninh Phước, TP Phan Rang - Tháp Chàm, thời gian tựu trường, khai giảng, bắt đầu năm học không sớm hơn ngày 13/9. Riêng các trường THCS, THPT, GDTX ở các huyện còn lại thì có thể tổ chức sớm hơn 1 tuần, nhưng không trước ngày 6/9.

Ngoài ra, tại Bình Thuận, sở GD&ĐT thống nhất tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Phan Thiết và thị xã La Gi không tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Các trường ở những địa phương còn lại, trừ bậc mầm non, tổ chức theo hình thức trực tuyến.