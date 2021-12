17 công an hy sinh vì dịch Covid-19

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết trong số 10.000 cán bộ, chiến sĩ công an bị nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 có 17 người đã hy sinh.

Sáng 11/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt "Công an nhân dân - lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - thanh bảo kiểm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Phát biểu khai mạc, thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe, tính mạng người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây ra bất ổn, xung đột xã hội.

Trước vấn đề này, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương thực hiện 3 phương châm: Phòng chống dịch Covid-19 là trọng điểm; bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt và thực hiện an dân, an sinh xã hội phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Từ đó, Bộ Công an đã ban hành hàng trăm kế hoạch, phương án về phòng, chống dịch kèm theo tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân.

Bộ Công an trao bằng khen cho các đơn cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: T.L.

Trong đợt dịch vừa qua, lực lượng công an đã tăng cường kiểm danh, kiểm diện, quản lý chặt 1.235 kẻ phản động, chống đối; bắt giữ, xử lý 83 người; vô hiệu hóa kịp thời nhiều âm mưu, hoạt động phản động; khởi tố 23 bị can và xử phạt hành chính 150 người đăng tin sai sự thật.

“Bộ Công an đã triển khai 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, đánh đúng, đánh trúng các đường dây, tổ chức tội phạm có sự lan tỏa lớn trong xã hội”, thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thông tin.

Bên cạnh những chiến công đạt được, thượng tướng Sơn chia sẻ lực lượng công an đã đối diện với nhiều mất mát, tổn thương với hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ nhiễm và nghi nhiễm bệnh; 17 chiến sĩ hy sinh liên quan đến Covid-19.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch của lực lượng công an, Bộ Công an đã đề nghị khen thưởng với tổng số 66 Huân chương chiến công, 161 bằng khen của Thủ tướng và 1.845 bằng khen của Bộ Công an cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.