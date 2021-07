1.616 ca Covid-19 trong ngày 9/7, TP.HCM có 1.229 bệnh nhân

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở TP.HCM vẫn tiếp tục cao nhất cả nước.

Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận thêm có 591 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp.

590 bệnh nhân được ghi nhận trong nước tại TP.HCM (400), Long An (40), Tiền Giang (34), Đồng Tháp (32), Khánh Hòa (25), Phú Yên (22), Hưng Yên (8 ), Bình Dương (7), Cần Thơ (6), Bắc Ninh (5), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (2), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bắc Giang (1).

Như vậy, trong ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.616 bệnh nhân mới. Đây là số lượng ca mắc kỷ lục trong ngày kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam.

28 tỉnh, thành phố có bệnh nhân mới gồm: TP.HCM (1.229), Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hoà (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8 ), Hưng Yên (8 ), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1). Trong đó, 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng được phong toả.

Chi tiết các ca bệnh theo bản tin 18h của Bộ Y tế:

Tại TP.HCM: 320 ca là các trường hợp trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa. 80 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Tiền Giang: Trong số 34 bệnh nhân mới, 14 người thuộc diện F1 trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa. 7 ca có tiền sử về từ TP.HCM. 7 ca liên quan công ty tại Gò Công. 6 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Tại Phú Yên: 22 bệnh nhân đều là các trường hợp F1, được ghi nhận trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 6-7/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Đồng Tháp: Trong số 32 bệnh nhân, 28 người là F1 được ghi nhận trong khu cách ly, vùng được phong tỏa. 2 ca có tiền sử về từ TP.HCM. 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Long An: 14 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa. 11 trường hợp liên quan công ty tại huyện Cần Giuộc. 15 ca liên quan chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM).

Tại Bình Dương: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. 2 bệnh nhân có tiền sử về từ TP.HCM và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Bình Phước: Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại TP Đồng Xoài, liên quan chợ Bình Điền (TP.HCM). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP Đồng Xoài.

Tại Hậu Giang: 3 bệnh nhân có tiền sử về từ TP.HCM và một người đi về từ tỉnh Bình Dương. Họ có kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Tại Sóc Trăng: Hai bệnh nhân có tiền sử về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Cần Thơ: 5 ca là các trường hợp có tiền sử về từ TP.HCM. Một người có tiền sử về từ tỉnh Vĩnh Long có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ.

Tại Khánh Hòa: Các bệnh nhân đa số liên quan BN17725, trong khu cách ly và vùng đã được phong tỏa. Họ có kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, là F1 của BN17329, đã được cách ly từ trước. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính với SARS-CoV-2 và đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Tại Nghệ An: Bé gái 2 tuổi, địa chỉ tại TP Vinh. Bệnh nhi là F1 của BN21577, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Hưng Yên: Các bệnh nhân thuộc diện F1, được ghi nhận trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Tại Bắc Ninh: 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2. Họ được ghi nhận trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

Tại Bắc Giang: Một ca mắc mới là nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, có kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2. Người này là F1 của ca mắc trước đó đã được cách ly từ trước.

Tại Đắk Nông: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện K’Rông Bông, tỉnh Đăk Lắk. Người này có tiền sử về từ TP.HCM và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 9/7.

Như vậy, tính đến 18h ngày 9/7, Việt Nam có tổng cộng 24.103 ca ghi nhận trong nước và 1.907 ca nhập cảnh. Riêng trong đợt bùng phát lần 4, cả nước có 22.533 bệnh nhân và 6.210 người được công bố khỏi bệnh.





Tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM hiện rất phức tạp với số lượng ca mắc mới cao nhất cả nước.

Từ 0h sáng nay, TP.HCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian tới tại thành phố có sự thay đổi phù hợp tùy theo mức độ nguy cơ của từng địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, cho hay bộ khuyến nghị các khu vực nguy cơ cao và rất cao sẽ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát theo hình thức mẫu gộp hộ gia đình (tất cả thành viên trong một gia đình được thực hiện chung một mẫu).

Trong đó, khu vực nguy cơ rất cao nên được tầm soát với tần suất 3 ngày/lần; khu vực nguy cơ cao là một tuần/ lần, nâng cao tần suất nếu có điều kiện thực hiện; các khu vực nguy cơ sẽ được tầm soát theo hộ gia đình.