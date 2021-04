15 triệu liều vaccine của Johnson & Johnson không đạt chất lượng

Lỗi sản xuất tại một nhà máy của Johnson & Johnson đã làm hỏng 15 triệu liều vaccine ngừa Covid-19.

Theo AP, hãng dược Johnson & Johnson (J&J) thừa nhận một lô vaccine Covid-19 không đạt tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng nhưng không nói rõ con số cụ thể bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, theo thông tin từ New York Times, 15 triệu liều vaccine của hãng này bị hỏng do lỗi sản xuất. Sai sót là do các công nhân tại nhà máy của Emergent BioSolutions ở Baltimore (Mỹ) đã nhầm lẫn thành phần của vaccine J&J với vaccine của nhà sản xuất khác.

Các quan chức liên bang cho biết đây là lỗi của con người. Dù vậy, cơ quan quản lý phải tạm dừng cấp phép dây chuyền sản xuất của nhà máy này.

Hãng dược cũng đã báo cáo vấn đề với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

Một lô vaccine ngừa Covid-19 của J&J không đạt chất lượng do lỗi sản xuất. Ảnh: Ctvnews.

Sự cố làm trì hoãn nỗ lực đẩy nhanh quá trình sản xuất vaccine của Johnson & Johnson. Vaccine của hãng dược này hiện là loại một liều duy nhất được phép sử dụng tại Mỹ.

Dù vậy, vụ việc không ảnh hưởng đến những liều Johnson & Johnson đang được phân phối và sử dụng trên toàn quốc. Tất cả liều vaccine đó được sản xuất ở Hà Lan, nơi hoạt động đã được cơ quan quản lý liên bang hoàn toàn chấp thuận.

Tuy nhiên, tất cả lô hàng tiếp theo của vaccine J&J - dự kiến ​​tổng cộng hàng chục triệu liều trong tháng tới - được cho là đến từ nhà máy ở Baltimore.

J&J đã cam kết cung cấp 20 triệu liều vaccine cho Chính phủ Mỹ vào cuối tháng 3 và 80 triệu liều vào cuối tháng 5. Các quan chức liên bang vẫn hy vọng sẽ có đủ liều để đáp ứng cam kết của Tổng thống Biden là cung cấp đủ vaccine vào cuối tháng 5 để tiêm chủng cho mọi người lớn.