15 thanh niên mở tiệc ma túy sau khi nhậu mừng sinh nhật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An đã tạm giữ Nguyễn Đình Tuấn (SN 1995, TP Dĩ An), Trần Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1997, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng ma túy.



Theo điều tra, tối 23/11, sau khi tổ chức ăn nhậu mừng sinh nhật, Tuấn mời cả nhóm 15 người tiếp tục về căn hộ căn hộ B2-34.11 chung cư Opal, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, do Tuấn làm chủ để sử dụng ma túy trái phép. Tại đây, Hoàng mua 2 bịch ma túy với giá 10 triệu đồng cho cả nhóm sử dụng. Nhiều thanh niên bị tạm giữ vì sử dụng ma túy trái phép. Khi cả nhóm còn đang “phê” ma túy trong tiếng nhạc, đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an TP Dĩ An (Bình Dương) phối hợp với Công an phường An Bình bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ phát hiện 15 thanh niên đang phê ma túy cùng nhiều tang vật gồm loa, đèn màu. Làm việc với lực lượng chức năng, Tuấn và Bảo đã thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

