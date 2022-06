15 tháng chung sống và 4 năm kiện tụng của Depp - Heard

Công chúng ví chiến thắng của Johnny Depp như thể ánh bình minh cuối cùng đã về trên con tàu u ám của thuyền trưởng Jack Sparrow, vai diễn đặc sắc nhất từng được anh thể hiện.

"Sáu năm trước, cuộc sống của tôi, của các con tôi, người thân thiết nhất với tôi - những người mà nhiều năm qua đã ủng hộ và tin tưởng tôi, đã mãi mãi thay đổi. Tất cả chỉ trong chớp mắt".

Tại đâu đó ở nước Anh, Johnny Depp viết câu mở đầu cho thông cáo sau phiên tòa ngày 1/6 (giờ Mỹ).

Cuối cùng anh đã thắng kiện Amber Heard, gột rửa được vết nhơ và điều tiếng phải chịu đựng nhiều năm qua. Công chúng ví chiến thắng của Depp như thể ánh bình minh cuối cùng đã về trên con tàu u ám của Jack Sparrow - vai diễn đặc sắc nhất mà tài tử từng thể hiện.

Những cáo buộc sai trái, nghiêm trọng được đưa ra, nhắm vào Depp qua các phương tiện truyền thông, đã gây ra cơn địa chấn lên cuộc đời và sự nghiệp của nam diễn viên. Và 6 năm sau, bồi thẩm đoàn đã "trả lại cuộc đời" cho anh.

Tài tử thực sự biết ơn vì điều đó.

Chịu điều tiếng là "kẻ đánh vợ"

Như The Independent đã viết, khoản bồi thường 50 triệu USD trong vụ kiện rình rang kéo dài gần hai tháng không phải đích đến cuối cùng của Johnny Depp.

Đơn giản rằng, tài tử chỉ khao khát chứng minh bản thân hoàn toàn trong sạch và chẳng phải "kẻ đánh vợ" như những gì tờ The Sun hay bài xã luận trên Washington Post đã viết hồi năm 2018.

Nếu để ý kỹ diễn biến những phiên điều trần từ giữa tháng 4, khoảnh khắc ánh mắt Depp nhìn Heard không biểu hiện cho sự căm phẫn, cuồng nộ, hung bạo hay hận thù đến cùng cực. Và ngay cả trong đoạn ghi âm riêng tư được phát trước tòa, người ta vẫn nghe rõ câu từ tình cảm của Depp trước khi chia tay vợ.

"Anh cứ tưởng mình đã yêu em suốt ngần ấy năm. Nhưng cuối cùng, anh đã nhầm. Anh đã quá nhầm. Thứ anh yêu hóa ra lại chỉ là sự tưởng tượng của anh về em", Depp bộc bạch bằng tông giọng ngắt quãng.

Hóa ra Depp là người đã chịu đựng nhiều để giữ tình yêu đẹp tồn tại. Đau lòng thay, nó lại vốn chưa từng tồn tại, trong sáu năm qua.

Johnny Depp và Amber Heard thuở còn bên nhau mặn nồng.

Ngày Depp trao lời hẹn ước với Heard trên đảo Little Hall's Pond Cay ở Bahamas tháng 2/2015, anh đã khiến người hâm mộ thất vọng khi bất chấp sự ngăn cản, khuyên nhủ của mọi người để lên xe hoa cùng người đẹp bị truyền thông gắn mác "đào mỏ".

Anh đâu thể ngờ chỉ sau 15 tháng dọn về sống chung, Heard đã đâm đơn ly hôn. Chuỗi ngày đen tối của Depp bắt đầu từ đây. Liên tiếp, tài tử ăn chẳng ngon và ngủ cũng không yên với cáo buộc bạo hành gia đình, bạo lực tình dục người mà anh từng hết mực tin yêu.

Cuộc sống của Depp gần như sụp đổ. Từng có giai đoạn anh sống bất chấp tất cả, và thói nghiện rượu đã khiến Depp tiêu xài hoang phí dù vẫn còn món nợ khổng lồ. Hình ảnh ngôi sao lừng danh Hollywood với vẻ ngoài gầy guộc để lại nỗi tiếc nuối trong suy nghĩ của mọi người.

Quản lý tài chính Joel Mandel từng khuyên Depp nên chấn chỉnh lối sống song nam diễn viên vẫn giữ quan điểm: “Tôi cố gắng hết mức trong việc tiêu tiền, nhưng tôi muốn con cái có mùa Giáng sinh đẹp nhất. Về việc tôi luôn đi máy bay riêng, tôi phải tránh né cánh săn ảnh vì đó là cơn ác mộng”.

Thay vì vẻ đạo mạo vốn có, Depp dần được truyền thông nhắc đến như ví dụ điển hình cho sự đánh rơi bản ngã, khó cứu vãn được. Nghiêm trọng đến độ Hollywood Reporter đã đăng bài viết nhìn lại gia tài phim đồ sộ của Depp trước khi tuột dốc, cùng dòng viết: "Johnny đánh mất sự cưng chiều mà Hollywood dành cho một ngôi sao hàng đầu. Lời nguyền của gã cướp biển ngông nghênh phải chịu sự thất bại và bất hạnh đã vận vào người anh ấy".

Vực dậy sau giai đoạn ngụp lặn trong vô định, Depp đã quyết tâm đi tìm công lý cho chính mình. Thua kiện The Sun ở Anh năm 2020, anh tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên tòa án Fairfax (Mỹ) và được thẩm phán Penney Azcarate ủng hộ trong bối cảnh xung quanh đầy rẫy câu bình luận: "Johnny Depp chẳng còn chút hy vọng nào đâu!".

Trước bồi thẩm đoàn ngày 19/4, Depp trực tiếp khẳng định: "Tôi chưa bao giờ đi đến giới hạn đánh cô Heard hoặc bất kỳ phụ nữ nào trong đời. Tất cả cáo buộc không đúng sự thật. Vì vậy, tôi có trách nhiệm làm rõ mọi chuyện để được minh oan".

Ngay từ đầu khi đệ đơn, Depp vẫn luôn trung thành với mục tiêu nói lên sự thật, dù bất kể kết quả ra sao. Anh mừng khi cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu này.

Chiến thắng vẻ vang hôm nay của Depp có sự góp công không nhỏ từ hàng dài người hâm mộ đứng chờ trước cổng tòa án Fairfax (bang Virginia, Mỹ) từ lúc nửa đêm mỗi ngày, hàng triệu người theo dõi vụ kiện qua livestream tại nhà, và rất nhiều khán giả yêu mến ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean trên trên khắp thế giới.

Mục đích của Depp là chứng minh sự thật, không phải vì số tiền bồi thường 50 triệu USD .

Không dễ gì giấu được cảm giác vui sướng, Depp bày tỏ trong thông cáo ngày 1/6: "Tôi đã và đang bị choáng ngợp bởi tình yêu, sự ủng hộ to lớn và lòng tốt của mọi người. Hy vọng rằng hành động đi đến cùng sự thật của tôi sẽ giúp ích cho những người khác, đàn ông hay phụ nữ, những người nhìn thấy mình trong hoàn cảnh của tôi. Tôi hy vọng mọi thứ trở lại vị trí ban đầu, trước khi mình bị cho là có tội, cả trên tòa án pháp lý và dư luận".

"Sự thật không bao giờ mất đi", anh nhấn mạnh.

Jack Sparrow - gã hải tặc tếu táo không chỉ để mua vui

Sinh năm 1963 trong gia đình không hạnh phúc ở bang Kentucky, nước Mỹ, Johnny Depp từ bé đã phải chịu đựng những trận đòn roi đau điếng từ người mẹ hay cáu giận, độc đoán. Thế nhưng, những trận đòn roi ấy vẫn không đáng sợ bằng nỗi ám ảnh tâm lý, vết sẹo tinh thần đã khiến anh em nhà Depp trải qua tuổi thơ thiếu trọn vẹn.

Trưởng thành hơn một chút, Depp mới đủ can đảm theo đuổi đam mê nghệ thuật với khởi đầu là tay chơi nhạc rock đậm chất gothic. Khi con đường âm nhạc không mấy suôn sẻ, anh may mắn được tài tử Nicolas Cage khuyên theo nghệ thuật thứ 7. Bước ngoặt trở thành ngôi sao điện ảnh đã đến với Depp từ giây phút đó.

“Chân ướt chân ráo” bước vào nghệ thuật thứ bảy, Depp được giao cho vai nhỏ trong tác phẩm A Nightmare on Elm Street (1984), trước khi thay Jeff Yagher đóng vai “cớm chìm” Tommy Hanson - chàng lãng tử khiến hàng triệu cô gái mê đắm - trong dự án truyền hình 21 Jump Street.

Đáng hãnh diện là vậy, Depp lại chẳng muốn được ngưỡng mộ chỉ vì vẻ quyến rũ khó cưỡng trên gương mặt chữ điền nam tính, khung xương hàm góc cạnh. Điều anh hướng tới là sự công nhận của giới chuyên môn. Suy nghĩ này tạo cho Depp động lực thử sức những kịch bản khó cảm, mang hơi hướm kỳ dị hơn.

Thuyền trưởng Jack Sparrow là vai diễn đặc sắc nhất của Johnny Depp.

Theo cây bút chuyên môn của Variety và kha khá chuyên gia phim Hollywood đánh giá, phong thái của sao nhạc rock đã ảnh hưởng tới gu chọn kịch bản và cả nét diễn có phần bất cần, tưng tửng của Depp. Các nhân vật anh đảm nhận đa phần mang tâm hồn u uất, dáng vẻ hời hợt, suy nghĩ phức tạp đến rối rắm, khó hiểu.

Đầu thập niên 1990, tài tử lần đầu kết hợp cùng Tim Burton trong bộ phim Edward Scissorhands và rất nhanh chóng, anh đã trở thành “chàng thơ” của đạo diễn này. Tung hứng ăn ý ở Ed Wood, Charlie and the Chocolate Factory, Sleepy Hollow… Depp - Burton được xem như cặp bài trùng độc dị bậc nhất Hollywood.

Bước đột phá mạnh mẽ nhất của Depp là gia nhập thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean với tác phẩm đầu tiên phát hành năm 2003 có nhan đề Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen.

Hình ảnh gã cướp biển Jack Sparrow sở hữu vẻ ngoài cổ điển bảnh trai, oai vệ với đôi mắt thâm quầng, hàm răng mạ vàng sáng chói và luôn trong trạng thái say xỉn qua diễn xuất độc đáo của Depp đã trở thành biểu tượng khó thay thế được.

“Jack Sparrow có tính cách rất gần với tính cách của Johnny Depp, mặc dù chính anh lại nói anh lấy mẫu nhân vật từ tay guitar Keith Richards của nhóm nhạc rock The Rolling Stones” - Gore Verbinski.

Nhà sản xuất Jerry Bruckheimer cho biết ban đầu vai trò của Jack Sparrow chỉ là gã hải tặc tếu táo góp vui cho phim. Nhưng bất ngờ thay, khi Depp bước lên phim trường, ai nấy cũng đều sửng sốt trước sự lấn át về mọi mặt của vai diễn này so với nhân vật khác, nhất là tên hải tặc Will Turner (Orlando Bloom đóng).

Một cuộc khảo sát do Fandango thực hiện cho hay Depp trong vai Jack Sparrow là lý do chính để nhiều khán giả đến rạp xem phim.

Vai diễn lừng lẫy giúp Depp thắng giải Quả Cầu Vàng và nhận được đề cử Oscar hạng mục Nam chính xuất sắc. Hình ảnh của Jack Sparrow vẫn gắn chặt cùng tên tuổi Johnny Depp đến sau này. Và thậm chí, tính cách đặc trưng Jack Sparrow như thể phảng phất trong những vai diễn của anh trong Alice In Wonderland (2010), Dark Shadows (2012) và Mortdecai (2015).

Ở hiện tại, khó mà chắc chắn được Depp sẽ lại trở về với chiếc áo thuyền trưởng hay không.

Johnny Depp có đời tư không sạch nhưng chẳng ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng, sự cống hiến không ngừng của anh dành cho cộng đồng điện ảnh Hollywood. Đó là lý do Liên hoan phim quốc tế San Sebastián quyết định vinh danh anh với giải thành tựu trọn đời.

"Anh ấy từng nhận hai đề cử Oscar, 10 đề cử SAG và thắng một Quả Cầu Vàng. Depp cũng được biết đến với vai trò nhà sản xuất qua các phim như Minamata (2020), Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan (2020) và Hugo (2011), từng đoạt nhiều giải uy tín", ban tổ chức viết trong thông cáo.

Vẻ lãng tử và quái dị khiến bao con tim say đắm

Thập niên 1990 là thời kỳ vàng son của "những gã trai hư" Johnny Depp, Brad Pitt và Leonardo DiCaprio. Trong đó, Depp chinh phục khán giả bằng cá tính mạnh mẽ và sức lôi cuốn đặc biệt từ ngoại hình lãng tử, khí chất bất cần không thể lẫn đi đâu được.

Trong bài viết "Tại sao Johnny Depp lại hấp dẫn phụ nữ đến vậy?", Eleanor Weston - chuyên gia của Viện nghiên cứu Senckenberg, Đức - phân tích điểm nổi bật trên gương mặt của tài tử là đôi gò má cao, khuôn hàm vuông vức đầy sắc cạnh, ngũ quan hài hòa.

"Chúng tôi biết phụ nữ có xu hướng thấy gò má là nổi bật và hấp dẫn. Đó có phải di sản của quá trình tiến hóa ở quá khứ mà ông cha ta để lại?", Weston nói.

Năm 2009, People trao tặng danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh cho Depp và ban biên tập cũng nhắc đến đôi gò má cao đầy thách thức của anh: "Dù xuất hiện trên màn ảnh hay ở nhà với gia đình, người đàn ông với đôi gò má cao quyến rũ này vẫn xứng đáng là thỏi nam châm có sức hút không thể cưỡng lại được".

Công chúng không ngừng xuýt xoa nét hào hoa, bóng bẩy, tính cách rõ bốc đồng và quái dị của Depp. Đến cả dàn mỹ nhân Hollywood cũng không thể giữ bình tĩnh trước vẻ đẹp này, nên đã đem lòng yêu mến nam diễn viên.

Với tạp chí Elle, Depp đúng nghĩa là ngôi sao đào hoa bậc nhất Hollywood khi có cho mình tình sử toàn người đẹp. Trước Amber Heard, ánh mắt mơ màng và gợi tình của anh đã chinh phục Kate Moss, Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Sherilyn Fennel, Ellen Barkin, Winona Ryder... nhưng không phải ai Depp cũng chọn kết hôn.

Khuôn mặt sắc cạnh của Johnny Depp là tiêu chuẩn cho sự nam tính ở Hollywood.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh là với chuyên gia make-up Lori Anne Allison. Phải lòng nhau từ thời Depp còn làm ca sĩ, Allison đã có hai năm chung sống cùng Depp với tư cách vợ chồng - khoảng thời gian tuy không dài nhưng đủ để lại dư vị cảm xúc khó quên cho cả hai.

Kate Moss đưa Depp trở lại chuỗi ngày hoang dại của thời son trẻ. Đổi lại, ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean rót vào tai siêu mẫu Anh lời mật ngọt khiến cho cô chẳng thể nào quên được hình bóng chàng "Jack Sparrow" quyến rũ sau chia tay.

Moss từng thổ lộ cô cực kỳ đau khổ và hụt hẫng khi Depp chủ động dứt tình. Dẫu vậy, cô chưa bao giờ oán trách anh trên truyền thông dù chỉ nửa lời.

Trong lùm xùm kiện tụng vừa qua, Moss bày tỏ sự ủng hộ tình cũ một cách nhiệt tình. Lời khai của cô giúp Depp củng cố cáo buộc "Heard là kẻ nói dối".

Ngược về những năm trước, trước khi Heard bước vào cuộc đời của Depp, công chúng tin rằng nam diễn viên đã không còn là "chú ngựa bất kham" khi xây đắp tổ ấm cùng nữ diễn viên Vanessa Paradis.

Cặp uyên ương chung sống với nhau như vợ chồng dù không tổ chức cưới hỏi. Họ gắn bó gần 15 năm trong sự yêu thương nghiêm túc, đồng điệu tâm hồn nghệ thuật và cuộc đời có những vết sẹo đau thương giống nhau.

Kết tinh cho mối tình này là sự ra đời của hai thiên thần xinh xắn Lily-Rose và John Jack Christopher. Trong mắt anh, Paradis và các con không khác gì những món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng.

Có thể sau này Depp ít gặp gỡ hai con vì bận rộn theo đuổi vụ kiện, song trong sâu thẳm trái tim, bọn trẻ vẫn có vị trí đặc biệt với anh, và ngược lại.