15 sự thật đằng sau danh sách đề cử Oscar 2022

Ở tuổi 75, Steven Spielberg tiếp tục khiến Hollywood ngả mũ với tác phẩm ca vũ nhạc West Side Story. Đây là bộ phim thứ 11 mà ông đóng vai trò sản xuất và bộ phim thứ 12 do ông làm đạo diễn nhận đề cử Phim truyện xuất sắc. Trước khi trực tiếp làm nhà sản xuất, Spielberg đã đạo diễn hai phim tranh giải cao nhất là Jaws (1975) và Raiders of the Lost Ark (1981). Còn phim duy nhất ông sản xuất mà không trực tiếp làm đạo diễn có đề cử là Letters from Iwo Jima (2006).