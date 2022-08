15 người bay lắc trong quán karaoke Ruby

Kiểm tra quán karaoke Ruby tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam), tổ công tác bắt quả tang 15 người bay lắc trong các phòng hát. Công an đang tạm giữ hình sự 7 người để điều tra.

Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đang tạm giữ hình sự Lại Văn Quang (33 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, cùng ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cùng 5 người khác để điều tra hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an lập biên bản vụ việc. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo công an, rạng sáng 11/8, tổ công tác Công an thị xã Duy Tiên kiểm tra hành chính quán karaoke Ruby tại phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, do V.M.C. (36 tuổi) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 15 người (7 nam, 8 nữ) đang bay lắc, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát VIP của quán.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 6 đĩa sứ, trong đó có 2 đĩa bám dính ketamine, 8 điện thoại di động cùng 4,5 triệu đồng.

Ngoài Quang và Tiến, 5 người còn lại bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Mạnh Cường (20 tuổi), Nguyễn Xuân Phú (28 tuổi, cùng quê Phú Thọ), Triệu Mùi Ghến (24 tuổi, quê Gia Lai), Phạm Văn Trọng (28 tuổi) và Nguyễn Tiến Được (35 tuổi, cùng quê Hà Nam).