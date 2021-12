15 chi tiết ẩn trong ‘Spider-Man: No Way Home’

Chiếc khiên của Captain America trên nóc tượng Nữ thần Tự do: Trong vũ trụ Marvel, bức tượng Nữ thần Tự do đã được cải tạo để thêm vào chi tiết trang trí hình tấm khiên của Captain America. Chi tiết này đã được nhắc đến trong tập gần đây của Hawkeye. Yelena (Florence Pugh) từng nói cô muốn tới thăm bức tượng Nữ thần Tự do “vừa được sửa sang”. Vở ca vũ kịch The Rogers cũng xuất hiện trong cả Hawkeye và No Way Home.