14 năm thay đổi của các thành viên nhà Kardashian

Năm 2007, người mẹ Kris Jenner của 5 cô gái nhà Kardashian làm việc với MC nổi tiếng Ryan Seacrest để xây dựng format cho Keeping Up With the Kardashians, lấy cảm hứng từ show The Osbournes. Đằng sau chương trình phơi bày toàn bộ cuộc sống của gia tộc thị phi luôn có bàn tay điều hành của bà Kris ngay từ những ngày đầu tiên.