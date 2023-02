133 phụ huynh nộp đơn tố Apax Leaders thu hơn 7 tỷ nhưng không dạy

Một nhóm phụ huynh gồm 133 người đã tổng hợp hồ sơ, tố cáo Apax Leaders đã thu hơn 7,6 tỷ đồng nhưng không dạy. Hiện phụ huynh vẫn còn hơn 6,4 tỷ đồng chưa thể đòi lại.

Phụ huynh có con học ở Apax Leaders TP.HCM đã nộp đơn tố cáo lên Công an TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Chiều 21/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của 133 phụ huynh về việc nhiều cơ sở của Apax Leaders tại TP.HCM thu tiền nhưng không dạy học theo đúng cam kết.

Theo giấy biên nhận do phụ huynh cung cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã tiếp nhận các tài liệu của nhóm phụ huynh, bao gồm đơn tố cáo của từng cá nhân, phiếu thu, tin nhắn liên quan, giấy ủy quyền và thống kê danh sách phụ huynh gửi đơn tố cáo.

Ông T.V.N., phụ huynh có con học ở Apax Leaders cơ sở Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM), là đại diện cho nhóm phụ huynh nộp đơn tố cáo lên Công an TP.HCM. Trong thời gian qua, nhóm phụ huynh đã đóng tiền cho con theo học tiếng Anh ở Apax Leaders. Một số trẻ được học một số buổi, một số em chưa được học buổi nào nhưng trung tâm lại đóng cửa, trả mặt bằng và thông báo cho trẻ ngưng học. Phụ huynh đã nhiều lần liên hệ với trung tâm, tổng đài, nhân viên công ty nhưng không liên lạc được.

Nhóm phụ huynh thống kê tổng học phí họ đã đóng cho Apax Leaders là hơn 7,6 tỷ đồng . Trừ đi các buổi đã học, số tiền còn lại ước tính khoảng 6,4 tỷ đồng . Đến nay, phía Apax Leaders không có động thái giải quyết, hoàn trả số tiền còn thừa nên ông T.V.N và 132 phụ huynh làm đơn tố cáo.

Trong giấy biên nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM nêu rằng đơn tố cáo và tài liệu do phụ huynh cung cấp sẽ được báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 14/2, ông T.V.N cùng một số phụ huynh khác đã gửi hồ sơ tố cáo Apax Leaders lên Sở GD&ĐT TP.HCM. Trong buổi làm việc vào chiều 14/2, đại diện Thanh tra Sở GD&ĐT TP.HCM đã nhận đơn tố cáo của nhóm phụ huynh và báo cáo lãnh đạo xem xét vụ việc.

Ngoài nhóm phụ huynh 133 người do ông T.V.N đại diện, một nhóm phụ huynh khác gồm 55 người do ông C.T.D. đại diện cũng đã gửi đơn tố cáo lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, tố cáo Apax Leaders lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến 2,2 tỷ đồng .

Trong giấy biên nhận do ông C.T.D. cung cấp, phía Công an TP.HCM cũng nêu rằng đơn tố cáo và các tài liệu do nhóm phụ huynh cung cấp sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 10/2, Zing đưa tin về việc nhiều phụ huynh kéo đến Apax Leaders đòi lại học phí vì trung tâm thu tiền nhưng không tổ chức dạy học. Đến sáng 11/2, Zing đã liên hệ với đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM để trao đổi thêm về vụ việc này và các vấn đề liên quan.

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đã nắm thông tin và sẽ phối hợp với các địa phương có cơ sở của Apax Leaders đóng trên địa bàn. Sở vẫn theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ trên tinh thần bảo vệ quyền lợi người đi học và hỗ trợ đơn vị hoạt động, tồn tại theo đúng quy định.

Vào ngày 13/2, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, thông tin với Zing rằng sở đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra đột xuất hệ thống tiếng Anh Apax Leaders trên địa bàn TP.HCM.

Ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh nếu Apax Leaders có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức dạy và học không đúng quy định, sở sẽ chuyển cho cơ quan chức năng xử lý. Về phía Sở GD&ĐT TP.HCM, sở sẽ có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người học. Nếu Apax Leaders giải thể, trung tâm phải hoàn phí cho người học.

Tuy nhiên, các vấn đề khác liên quan thỏa thuận học phí giữa trung tâm với người học thuộc về vấn đề dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT TP.HCM.