13 trường đại học thông báo sử dụng IELTS để xét tuyển trong năm 2023

Cụ thể, năm nay, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết sẽ dành 70% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết hợp dựa trên đề án tuyển sinh của trường.

Ở phương thức này, nhà trường xét tuyển 5 nhóm đối tượng cho tất cả 60 mã ngành/chương trình tuyển sinh đại học chính quy. Trong đó, nhà trường sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển đối với 2 nhóm thí sinh.

Nhóm đối tượng tuyển sinh thứ nhất là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia. Điều kiện nhận hồ sơ là thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2023 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC 4 kỹ năng (nghe và đọc 785, nói 160 và viết 150 trở lên); đồng thời thí sinh cần có thêm điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 hoặc 2023 của ĐH Quốc gia Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên; hoặc đạt điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 700 điểm trở lên.

Nhóm đối tượng thứ 2 ĐH Kinh tế Quốc dân sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT. Điều kiện nhận hồ sơ là thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2023 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC 4 kỹ năng (nghe và đọc 785, nói 160 và viết 150 trở lên); và có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của môn Toán và một môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.

Đối với phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo điều kiện bắt buộc là thí sinh phải tốt nghiệp THPT, đạt hạnh kiểm tốt trong 3 năm học THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT, ĐH Quốc gia Hà Nội và nhà trường quy định.

Ngoài điều kiện trên, để xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ vào trường, thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 79 điểm trở lên; đồng thời, thí sinh phải đạt tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển từ 14 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn).

Tại ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), nhà trường thông báo xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL) kết hợp với điểm 2 môn thi Toán và Vật lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2023 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại tốt, có học lực giỏi cả 3 năm ở bậc THPT và là học sinh các trường THPT đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc TOEIC, DELF hoặc TCF, HSK và HSKK, chứng chỉ Tin học quốc tế MOS (thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2023) có thể nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào trường.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp năm 2023, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt từ 5.5 trở lên (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương). Nhà trường lưu ý các thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định của ngành đào tạo theo phương thức xét tuyển.

Trong 8 nhóm xét tuyển ở phương thức tuyển sinh riêng, ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng) công bố nhóm xét tuyển thứ 8 của trường là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 45 điểm trở lên, TOEIC từ 600 điểm trở lên (được cấp trong thời hạn 2 năm tính đến ngày kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển); và thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương trong cuộc thi thể thao, văn nghệ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển).

Dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT, ĐH Luật TP.HCM chính thức công bố giữ nguyên 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT trong năm 2023.

Ở phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm, nhà trường cho biết đối tượng 2 (xét tuyển sớm) là thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn có giá trị, dự kiến đến ngày 30/6/2023 (nếu chứng chỉ có quy định về thời hạn).

Điều kiện xét tuyển là thí sinh phải tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); có IELTS đạt từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 65 điểm trở lên, DELF B1 từ B1 trở lên hoặc TCF từ 300 điểm trở lên, JLPT từ N3 trở lên. Đồng thời, thí sinh cũng cần có điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên.

Ở ĐH Xây dựng Hà Nội, đối tượng 1 của phương thức xét tuyển kết hợp là thí sinh có chứng chỉ quốc tế tiếng Anh (tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc có kết quả trong kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36 (các chứng chỉ này phải còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển); và có tổng điểm 2 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải Ngoại ngữ). Riêng với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, nhà trường quy định tổng điểm môn Toán của thí sinh với điểm môn Vẽ Mỹ thuật phải đạt từ 12 điểm trở lên.

Năm 2023, ĐH Hoa Sen áp dụng phương thức tuyển sinh mới là xét tuyển thẳng vào trường đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT và thỏa mãn một trong các điều kiện theo yêu cầu của ngành, trường đưa ra như có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (academic) từ 5.5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký phương thức xét tuyển thẳng vào ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM trong năm 2023.

ĐH Yersin Đà Lạt thông báo tuyển thẳng thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá và có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Trong khi đó, ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 29/8/2022.

ĐH Việt Đức tuyển thẳng học sinh của một trong các trường THPT được ưu tiên xét tuyển, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ít nhất tương đương IELTS học thuật 6.0; và có tổng điểm trung bình 5 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (thường là tiếng Anh) và 2 môn tự chọn của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8,5 điểm trở lên.

