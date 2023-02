13 thác nước tự nhiên đẹp như tranh vẽ

Thác Sutherland, New Zealand nằm ở công viên quốc gia Fiordland. Đây là một thác 3 tầng ngoạn mục với độ cao 580 m với nước đến từ một hồ băng. Thác nằm gần vịnh hẹp Milford Sound và từng là nơi quay các cảnh trong loạt phim ăn khách The Lord of the Rings. Ảnh: Suitcase Magazine.