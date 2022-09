13 quái xế gây náo loạn đường phố đêm Trung thu khai gì khi bị tạm giữ

Quá trình tuần tra, kiểm soát đêm ngày 9/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 13 đối tượng điều khiển xe máy gây náo loạn đường phố.

Ngày 10/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, vào khoảng 22h50 ngày 9/9, khi tuần tra tại khu vực vườn hoa đường Võ Chí Công, tổ công tác Y10 đã phát hiện hai thanh niên điều khiển môtô rú ga, gây mất trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên điều khiển xe nẹt pô, lạng lách, chạy tốc độ cao bị phát hiện, bắt giữ.

Lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng ngăn chặn, đồng thời tiến hành kiểm tra. Danh tính 2 thanh niên được làm rõ là N.H.N. (SN 1999, HKTT tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu, tạm trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) và Đ.V.N. (SN 2003, HKTT tại Đồng Xuân, Quốc Oai, Hà Nội).

Tại Công an phường Nhật Tân, N.H.N. khai nhận không hiểu biết pháp luật và thích nghịch ngợm, nên đã gây mất trật tự công cộng, đồng thời cam kết không tái phạm.

Tiếp đó, lực lượng chức năng cũng ngăn chặn 3 thanh niên điều khiển môtô có biểu hiện nẹt pô, đi với tốc độ cao tại ngã tư Thanh Niên - Thụy Khuê.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đêm Trung thu, trong quá trình tuần tra, các tổ công tác 141 đã phát hiện, bắt giữ 13 phương tiện, 13 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, gây náo loạn, mất trật tự công cộng.

Đáng chú ý, có 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ một bình khí cười, 2 môtô nghi là xe tang vật.

Hiện vụ việc được Công an các phường sở tại điều tra, xử lý theo quy định.