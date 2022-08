13 người mẫu đeo nhẫn đính hôn đắt đỏ

Năm 2016, Rosie Huntington-Whiteley bắt đầu đeo nhẫn kim cương do Jason Statham tặng. Cô đeo chiếc nhẫn tới Quả cầu vàng năm 2016 và đính hôn với nam diễn viên kể từ đó. Cũng vào năm 2016, US Weekly đưa tin rằng Neil Lane đã thiết kế đồ trang sức với một viên kim cương tròn 5 carat được đặt trong một dải bạch kim. Tờ US Weekly cũng cho biết rằng chiếc nhẫn có giá 350.000 USD . Ảnh: AFP, The Sun.