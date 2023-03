13 bộ đồ lấp lánh, diêm dúa trong đêm nhạc của Taylor Swift

Trong đêm nhạc mở màn Eras Tour, Taylor Swift gây ấn tượng với truyền thông, công chúng khi liên tục thay đổi 13 bộ đồ biểu diễn lấp lánh, ánh vàng bạc.

Bộ jumpsuit bất đối xứng màu đen đỏ của Taylor Swift gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Ảnh: Just Jared.

Khởi động Eras Tour tại Glendale, Arizona (Mỹ) vào ngày 18/3, Taylor Swift gây ấn tượng với những con số. Theo People, buổi biểu diễn của nữ ca sĩ kéo dài 3 giờ 13 phút với 44 bài hát và 16 vũ công.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là 13 bộ trang phục của giọng ca Bad Blood. Taylor Swift giữ nguyên kiểu kẻ mắt cánh, son môi đỏ đậm đặc trưng và liên tục thay đổi váy áo trong suốt đêm diễn.

Bộ jumpsuit ánh bạc mở màn đến từ thương hiệu Versace. Ảnh: @taylorswift.

Jumpsuit ánh bạc mở màn

Sau khi được lăng xê bởi Harry Styles và Jennie (BlackPink), jumpsuit trở thành trang phục mở màn trong đêm nhạc của Taylor Swift.

Cô diện bộ đồ liền thân được làm bằng chất liệu sequin của nhà mốt Versace.

Nữ ca sĩ khéo léo phối bộ đồ với đôi boots lấp lánh đến từ thương hiệu Christian Louboutin.

Blazer lấp lánh được Taylor Swift kết hợp cùng boots đế đỏ. Ảnh: The New York Times.

Blazer lấp lánh theo mốt giấu quần

Sau đó, cô nhanh chóng khoác lên người chiếc blazer ánh bạc.

Taylor Swift đã hoàn toàn chinh phục các tín đồ thời trang khi theo đuổi mốt giấu quần.

Trào lưu này trước đó cũng được hưởng ứng bởi Hailey Bieber và Kendall Jenner.

Váy tua rua vàng của nhà mốt Alberta Ferretti được Taylor Swift diện trên sân khấu. Ảnh: @taylorswift.

Váy tua rua vàng

Trang phục lấp lánh tiếp theo của Taylor là mẫu váy tua rua màu vàng của nhà mốt Alberta Ferretti.

Nữ ca sĩ thoải mái thể hiện các động tác vũ đạo khi diện thiết kế này biểu diễn loạt hit Fearless, You Belong With Me và Love Story.

Chiếc váy corset cam thêu hoa của Taylor Swift có chi tiết bèo nhún nữ tính. Ảnh: @tswifterastour.

Váy corset cam thêu hoa

Cô cũng chọn một chiếc váy corset màu cam thêu hoa để làm dịu mắt khán giả sau 3 bộ đồ lấp lánh.

Chi tiết bèo nhún trên cổ, dây váy khiến Taylor trở nên nữ tính, dịu dàng, phù hợp với các ca khúc trong album phòng thu Evermore.

Taylor Swift tỏa sáng trong bộ đồ liền thân họa tiết rắn. Ảnh: Just Jared.

Bộ đồ liền thân có họa tiết con rắn

Bộ đồ trình diễn ấn tượng nhất của Taylor Swift là jumpsuit bó sát bất đối xứng.

Trang phục liền thân màu đen với họa tiết con rắn đỏ được xem là một phần “thời trang trả thù” của nữ ca sĩ.

Ca khúc Look What You Make Me Do vang lên khiến khán giả lập tức hò reo, hát theo.

Váy trắng bồng xòe trên sân khấu khiến Taylor Swift trở nên nữ tính, dịu dàng. Ảnh: Daily Mirror.

Hưởng ứng thời trang cưới với váy trắng bồng xòe

Sau khi thời trang cưới được Dương Tử Quỳnh và dàn sao Hollywood hưởng ứng tại lễ trao giải Oscar 2023, Taylor đã chọn một chiếc váy cúp ngực, bồng bềnh lên sân khấu.

Được biết, đây là thiết kế của thương hiệu thời trang cao cấp Valentino.

Chiếc áo phông trong MV "22" được Taylor Swift tái sử dụng trên sân khấu. Ảnh: @taylorswift.

Mặc lại áo phông trong MV “22”

Để đưa khán giả đến với album Red, ngôi sao nhạc Pop mặc lại chiếc áo phông trong MV “22”.

Cô cũng đội chiếc mũ đen huyền thoại, tái hiện hình ảnh bản thân cách đây một thập kỷ.

Taylor Swift khoác áo choàng dài ra ngoài bộ đồ liền thân đen đỏ. Ảnh: Stereogum.

Bộ đồ liền thân đen đỏ

Sau khi quăng chiếc mũ xuống hàng ghế khán giả, Taylor Swift lột bỏ áo phông, để lộ ra jumpsuit đen đỏ bên trong.

Đây là bộ quần áo liền thân thứ 3 của nữ ca sĩ trong chỉ một đêm nhạc.

Tiếp theo, cô khoác thêm chiếc áo choàng lấp lánh dài chấm đất để thể hiện bài hát All Too Well.

Váy màu oải hương bồng bềnh phù hợp với các ca khúc trong album Folklore. Ảnh: @taylorswift.

Váy bồng bềnh màu oải hương

Sau loạt ca khúc sôi động, Swift lắng đọng lại với các ca khúc trong album Folklore.

Cô chọn một chiếc váy màu oải hương với các chi tiết ren, bèo nhún. Đây được xem là mẫu váy tôn vinh vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng của nữ ca sĩ.

Trang phục biểu diễn 2 mảnh đính pha lê của Taylor Swift là thiết kế đến từ Cavalli. Ảnh: Zap Gossip.

Bộ đồ 2 mảnh đính pha lê

Bộ đồ 2 mảnh đính pha lê hồng của Cavalli được Taylor diện khi trình diễn loạt hit trong album 1989.

Trang phục ngắn, lấp lánh giúp cô tự tin thể hiện các động tác vũ đạo, bê đỡ trong Shake It Off, Wildest Dream và Blank Space.

Taylor Swift mặc váy đỏ nhiều tầng thể hiện các ca khúc phiên bản acoustic. Ảnh: Billboard.

Váy đỏ nhiều tầng

Lập tức chuyển đổi hình tượng, nữ ca sĩ thay đồ, khoác lên người chiếc váy nhiều tầng màu đỏ rượu.

Cô ngồi bên piano thể hiện ca khúc Mirrorball và Tim McGraw.

Váy ngắn lấp lánh được Taylor Swift phối cùng áo khoác lông tím. Ảnh: @taylorswift.

Váy ngắn lấp lánh

Màn thay đổi trang phục ấn tượng nhất của Taylor Swift là lúc cô mặc váy đỏ, đứng trên chiếc bục hạ thấp xuống.

Khi chiếc bục được kéo lên, nữ ca sĩ xuất hiện trong mẫu váy lấp lánh. Cô cũng khéo léo khoác thêm áo lông màu tím để hoàn thiện bộ đồ.

Taylor Swift diện bộ đồ liền thân màu xanh dương khép lại đêm nhạc. Ảnh: @taylorswift.

Jumpsuit xanh dương khép lại chương trình

Khi đang trình diễn ca khúc Midnight, Taylor nhanh chóng thay đồ ngay trên sân khấu.

Cô kết thúc đêm nhạc với bộ jumpsuit màu xanh của Oscar de la Renta và đôi boots đen đến từ nhãn hàng Christian Louboutin.