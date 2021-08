12.591 người mắc Covid-19 trong ngày 31/8, TP.HCM có 5.444 ca

TP.HCM và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu về số lượng ca mắc Covid-19 mới.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 12.607, ghi nhận tại 42 tỉnh, thành phố, 16 ca nhập cảnh. Trong đó, 7.231 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 7.646 người khỏi bệnh.

Các địa phương có số ca mắc mới cao là TP.HCM (5.444), Bình Dương (4.530), Đồng Nai (634), Long An (587), Tiền Giang (214).

Trong 24 giờ qua, 621.796 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 24/8 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Tiền Giang Đồng Tháp Đà Nẵng Tây Ninh Kiên Giang Nghệ An Số ca mắc trong ngày Người 5444 4530 634 587 214 138 123 118 99 81

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 462.096 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo bình quân số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (cứ 1 triệu người có 4.700 ca nhiễm).

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 457.882, trong đó có 236.086 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bảy tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

Các tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum.

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Về tình hình điều trị, Bộ Y tế cho biết trong ngày, Việt Nam có thêm 10.044 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số ca xuất viện đến nay là 238.860.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.295 ca, trong đó có 4.006 người thở oxy mask, 23 người phải can thiệp ECMO, tập trung chủ yếu ở TP.HCM.

Đến thời điểm 18h45, Tiểu ban Điều trị (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) vẫn chưa cung cấp số liệu. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến ngày 30/8 là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, ngành y tế đã thực hiện 621.796 xét nghiệm cho 755.197 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 13.874.125 mẫu cho 33.497.696 lượt người.

Trong ngày 30/8, có 244.853 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.966.724 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.347.538 liều, tiêm mũi 2 là 2.619.186 liều.





Diễn biến dịch trong nước vẫn còn khá phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại phía Nam, TP.HCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An là 4 địa phương có số ca mắc cao nhất. Các tỉnh, thành phố này đang thực hiện chiến dịch tầm soát diện rộng trong cộng đồng và đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Tại Hà Nội, số ca mắc mới tại thành phố liên tục tăng trong những ngày gần đây. Vùng phong tỏa tại quận Thanh Xuân đang mở rộng thêm, trong đó, nóng nhất là ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung. Tuy nhiên, tiến độ tiêm chủng tại Hà Nội còn khá chậm do vaccine về nhỏ giọt.

Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Với các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng yêu cầu thực hiện dứt khoát theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”, không để tập trung đông người, không để người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ này.

