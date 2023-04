12 người bị bắt giữ sau vụ cháy thảm khốc tại Bắc Kinh

Giới chức Trung Quốc cho biết kết quả điều tra sơ bộ vụ cháy tại bệnh viện Changfeng ở thủ đô Bắc Kinh cho thấy ngọn lửa xuất phát từ quá trình xây dựng tại cơ sở này.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Changfeng ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP.

New York Times dẫn phát biểu của các quan chức thủ đô Bắc Kinh tại cuộc họp báo ngày 19/4 cho biết 12 người đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ hỏa hoạn ngày 18/4 tại bệnh viện Changfeng ở thủ đô Bắc Kinh, khiến 29 người thiệt mạng.

Theo đó, nguyên nhân của vụ cháy được nhận định là do sự sơ suất trong hoạt động xây dựng tại bệnh viện, khiến sơn bị bắt lửa.

Trong số những người bị bắt giữ bao gồm chủ tịch và phó chủ tịch bệnh viện cũng như người đứng đầu công ty xây dựng đang thi công tại cơ sở y tế tư nhân này.

Một quan chức an ninh tại thủ đô Bắc Kinh cho biết những người này đang bị điều tra do nghi ngờ đã vi phạm những quy định quản lý an toàn, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo chính quyền Trung Quốc, phần lớn những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Changfeng khi ngọn lửa bùng phát.

Một y tá, một nhân viên y tế cùng người nhà của một bệnh nhân cũng được xác nhận đã qua đời trong vụ hỏa hoạn tại khu vực Tây Nam của thủ đô Bắc Kinh.

Bên cạnh những người thiệt mạng, cũng có 21 người khác bị thương nặng hoặc trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị sau vụ hỏa hoạn.

Theo New York Times, vụ cháy vào trưa ngày 18/4 được nhận định là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại thủ đô của Trung Quốc trong 2 thập kỷ. Ngọn lửa bùng phát tại tòa nhà phía đông của bệnh viện, nơi điều trị những người bị bệnh nặng. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn là 71 tuổi.

Các quan chức địa phương đã xin lỗi công chúng và cho biết sẽ rút kinh nghiệm từ thảm kịch này.

"Chúng tôi cảm thấy hối lỗi sâu sắc. Tôi muốn bày tỏ lòng tiếc thương đối với các nạn nhân và xin chia buồn cùng gia đình của những người này. Tôi cũng muốn xin lỗi người dân của thành phố", ông Li Zongrong, phó chủ tịch quận Fengtai - nơi đặt bệnh viện Changfeng - phát biểu tại cuộc họp báo.