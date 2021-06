12 địa điểm nên đến trên thế giới sau dịch Covid-19

Tháng 1 leo bộ tới hồ Ngũ Sắc ở khu du lịch Hoàng Long (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Hồ này dạng tự nhiên, có mỏ khoáng sản phát quang, cộng thêm sự phản chiếu của núi non và rừng xuống mặt nước, do đó hiện lên đa sắc, từ màu xanh lá cây, màu lam, màu xanh dương, màu vàng đến màu ngọc lam sáng. Danh lam thắng cảnh này được UNESCO ghi nhận là kho tàng di sản thế giới. Để lên được "thiên đường" này, du khách phải trải qua một chặng đường đi bộ hết lên dốc lại xuống đồi, vừa đi vừa về là hơn 7 km trong điều kiện không khí loãng và tiết trời khá lạnh (khoảng 9 độ C).