12 đăng kiểm viên tại Hà Nội bị khởi tố nhưng vẫn đang làm việc

Trong bối cảnh công an tiếp tục bắt giữ nhân viên đăng kiểm sai phạm, Cục Đăng kiểm đang khủng hoảng nhân lực trầm trọng, thể hiện ở chỗ đăng kiểm viên bị khởi tố vẫn phải đi làm.

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, vừa phát đi cảnh báo về việc hoạt động kiểm định ôtô trên cả nước có thể rơi vào đợt quá tải lần thứ 2, sau đợt đầu tiên xảy ra trước Tết Nguyên đán.

Nhận định được lãnh đạo Cục đưa ra căn cứ trên dự báo rằng các trạm đăng kiểm sẽ còn tiếp tục bị đóng cửa để phục vụ điều tra, nhân sự đăng kiểm sẽ còn nhiều người bị khởi tố, tạm giam trong thời gian tới.

Đăng kiểm viên vừa làm vừa lo bị bắt

Thời gian qua, để khôi phục lại các trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa vì sai phạm, Cục Đăng kiểm đã phải đầu tư lại máy móc, nâng cấp phần mềm và điều động đăng kiểm viên từ nơi khác về làm việc.

Tuy nhiên, tình trạng nhân sự thiếu hụt trầm trọng đã khiến Cục phải bất đắc dĩ dùng tới những đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an kiểm tra trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội. Ảnh: HL.

Đơn cử tại Hà Nội, trung tâm 29-01V hiện có 4 đăng kiểm viên thuộc diện nêu trên. Con số này ở trung tâm 29-06V là 8 người.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết những người này làm việc với tâm lý bất ổn, vừa làm vừa lo bị bắt. Tuy nhiên, cục đăng kiểm vẫn phải sử dụng do những lao động này vẫn đang hưởng lương hàng ngày và chưa bị tòa chứng minh có tội.

Tâm lý bất ổn không chỉ có ở nhóm đăng kiểm viên bị khởi tố mà đang lan rộng ra toàn ngành. Đến nay, riêng các trung tâm trực thuộc Cục Đăng kiểm đã có 7-8 người tự ý bỏ việc và hàng chục người xin nghỉ.

Trong bối cảnh nhân lực đăng kiểm viên hụt dần mỗi ngày, Cục Đăng kiểm lại không thể bù đắp bằng nhân sự mới do vướng mắc các quy định tuyển dụng và do thời gian đào tạo được một đăng kiểm viên kéo dài hơn một năm (với đăng kiểm viên thường) và hơn 4 năm (đăng kiểm viên bậc cao).

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm, TP Hà Nội hiện có 16/31 trung tâm đăng kiểm ôtô với 31/61 dây chuyền còn hoạt động. Con số này tại TP.HCM là 11/19 trung tâm với 26/48 dây chuyền. Như vậy, năng lực đáp ứng dịch vụ đăng kiểm của 2 đô thị lớn nhất cả nước đã vơi đi một nửa.

"Ngày hôm ngay còn 16 trung tâm, nhưng ngày mai không chắc, có thể chỉ còn 14, 13", ông Tô An nói về nguy cơ số trung tâm còn hoạt động tại Hà Nội tiếp tục giảm để phục vụ điều tra.

"Đầu thú để được tiếp tục làm việc"

Phó cục trưởng Nguyễn Tô An đánh giá đội ngũ nhân lực còn "chưa bị bắt" cũng làm việc thiếu năng suất do tâm lý bất ổn. Điều này đặc biệt nguy hiểm với ngành nghề tác động tới yếu tố an toàn của người dân.

Ngày 22/2, trong cuộc họp tại Hà Nội bàn về việc mở lại các trạm đăng kiểm bị đóng cửa, lãnh đạo Cục Đăng kiểm nhận được thông điệp của công an Hà Nội về việc sẽ xử lý hết các trường hợp vi phạm để đảm bảo công bằng, không nương tay. Trước khó khăn về nhân lực được Cục Đăng kiểm trình bày, đại diên công an đề xuất giải pháp để các đăng kiểm viên vi phạm chủ động ra đầu thú.

Các trung tâm đăng kiểm có nguy cơ quá tải trở lại. Ảnh: Ngọc Tân.

"Họ nói tùy thuộc mức độ thành khẩn sẽ lượng mức xử lý. Chủ động đầu thú thì có thể vẫn khởi tố nhưng không bị tạm giữ, vẫn được tại ngoại để tiếp tục làm việc", lãnh đạo Cục Đăng kiểm kể lại cuộc trao đổi với đại diện Công an Hà Nội.

Theo chia sẻ của ông Tô An, đến nay chính Cục Đăng kiểm cũng không thể rà soát được trung tâm nào sắp bị khởi tố để chủ động xử lý. Ông cho biết cơ quan công an đang căn cứ các dữ liệu thu thập được trong quá khứ để khởi tố dần, còn tình hình hiện tại ở các trung tâm là "không đơn vị nào dám làm sai".

"Lực lượng thanh tra của cục vẫn đi kiểm tra và khẳng định không dung thứ. Nhưng chúng tôi không có thế mạnh bằng lực lượng công an", ông An chia sẻ.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, trình trạng quá tải đăng kiểm đã tạm lắng nhưng có thể tái diễn trong tương lai gần, thậm chí dẫn tới đứt gãy, sụp đổ hệ thống do khủng hoảng nhân lực.