11.506 người mắc Covid-19 trong ngày 17/9, TP.HCM có 5.972 ca

TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai tiếp tục đứng đầu về số lượng ca nhiễm mới được ghi nhận sau 24 giờ.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 11.521 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 11.506 ca ghi nhận trong nước.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (326.795), Bình Dương (173.086), Đồng Nai (38.081), Long An (29.843), Tiền Giang (12.760).

Số bệnh nhân tử vong là 212, trong đó, TP.HCM có 166 trường hợp.

Trong ngày 16/9 có 630.323 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm.





Số ca nhiễm ở Bình Dương tăng

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 17/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Kiên Giang Tiền Giang Tây Ninh An Giang Quảng Ngãi Cần Thơ Số ca mắc trong ngày Người 5972 4013 345 273 180 118 114 106 52 50

Trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.024 ca. Trong đó, TP.HCM tăng 237 ca, Bình Dương tăng 1.015 ca, Đồng Nai giảm 222 ca, Long An giảm 8 ca, Kiên Giang giảm 18 ca.





Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.090 ca/ngày.

Như vậy, theo thống kê kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 667.650 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 663.232, trong đó có 430.691 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

Bốn tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

212 ca tử vong sau 24 giờ

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày, Việt Nam có thêm 9.914 người khỏi Covid-19, nâng tổng số ca xuất viện đến nay là 433.465.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.505 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ (3.507), thở oxy dòng cao HFNC (972), thở máy không xâm lấn (131), thở máy xâm lấn (862), ECMO (33).

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 212 ca tử vong. Những trường hợp này được ghi nhận tại TP.HCM (166), Bình Dương (28), Long An (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Đà Nẵng (2), Cà Mau (1), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Đồng Tháp (4), Cần Thơ (1), Bình Định (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Trong vòng 7 ngày qua, trung bình số tử vong ghi nhận là 250 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Con số này cao hơn so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 16/9, có 630.323 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là 33.006.632 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.821.906 liều, tiêm mũi 2 là 6.184.726 liều.





Từ nay đến hết ngày 30/9, TP.HCM sẽ triển khai xét nghiệm thần tốc để tiếp tục bóc tách ngay nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời dựa trên kết quả đánh giá, phân loại lại vùng nguy cơ.

Hà Nội đang có một số ổ dịch diễn biến phức tạp như Thanh Xuân Trung, Văn Miếu, Văn Chương, Minh Khai, tổ 2 Thanh Liệt...

Thời gian qua, Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố đã đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và bao phủ mũi một vaccine phòng bệnh Covid-19 cho người dân. Các chuyên gia nhận định vaccine là giải pháp căn cơ giúp Việt Nam sống chung với dịch.

F0 tham gia chống dịch sau khi khỏi bệnh có thể lây nhiễm nCoV không? Bác sĩ Trương Hữu Khanh khẳng định người đã khỏi Covid-19 là nhóm an toàn nhất trong môi trường có nCoV. Nhiều trường hợp cũng đã tham gia hỗ trợ ngay khi còn cách ly.