11 thành phố hiện đại được xây dựng trên tàn tích cổ xưa

Tây An, Trung Quốc: Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, là một trong những thành phố cổ nhất ở Trung Quốc. Thành phố cũng là một trong Tứ Đại Cố Đô của đất nước. Tây An có nhiều di tích lịch sử, nổi tiếng nhất là lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xây dựng trong hơn 38 năm (từ 246-208 trước Công Nguyên) và ngày nay trở thành một trong những điểm du lịch độc đáo nhất thế giới. Ảnh: Shutterstock.