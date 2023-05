11 người bị khởi tố trong vụ hàng chục thanh niên tham gia hỗn chiến

Khởi tố người mẹ đánh con trai 1 tuổi trong lúc say xỉn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Dương cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, An Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.