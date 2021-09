10.583 người mắc Covid-19 mới, TP.HCM hơn 5.000 F0

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 87 người. Ngoài TP.HCM giảm, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Kiên Giang đều tăng F0.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 10.583, ghi nhận tại 34 tỉnh, thành phố.

Các tỉnh ghi nhận nhiều ca mắc: TP.HCM (5.301), Bình Dương (3.228), Đồng Nai (808), Long An (424).

Trong ngày, 14.189 bệnh nhân khỏi Covid-19, nâng tổng số ca chữa khỏi lên 412.650 người.

Số người qua đời là 250. Trong đó, TP.HCM có 189 người.

Trong ngày 14/9, 866.668 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.





Tình hình dịch

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 10/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Kiên Giang Tiền Giang An Giang Quảng Bình Cần Thơ Tây Ninh Số ca mắc trong ngày Người 5301 3228 808 424 183 93 59 58 53 48

Tính từ 17h ngày 14/9 đến 17h ngày 15/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.585 F0 mới, trong đó, 2 người nhập cảnh và 10.583 trường hợp ghi nhận trong nước.

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 87 người. Tại TP.HCM, F0 giảm 1.011 ca, Bình Dương tăng 1.050 ca, Đồng Nai tăng 31 ca, Long An tăng 45 ca, Kiên Giang tăng 26 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận một tuần qua là 11.621 bệnh nhân/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 645.640 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.455 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 641.244 ca, gồm 409.876 F0 đã được công bố khỏi bệnh.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (315.088), Bình Dương (166.075), Đồng Nai (37.169), Long An (29.289), Tiền Giang (12.561).





Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 14.189 bệnh nhân khỏi Covid-19, nâng tổng số ca chữa khỏi lên 412.650 người.

Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 250 ca tử vong. Họ được ghi nhận ở TP.HCM (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 261 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 người, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.008 ca, gồm thở oxy qua mặt nạ (3.855), thở oxy dòng cao NHFC (1.113), thở máy không xâm lấn (127), thở máy xâm lấn (877), ECMO (36).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.936 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ của thế giới (2,1%).





Trong 24 giờ qua, ngành y tế đã thực hiện 240.194 xét nghiệm cho 718.063 lượt người.

Trong ngày 14/9, 866.668 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine Covid-19 đã được tiêm là 31.254.856 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều.

Sáng 15/9, Bộ Y tế, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đã có công điện gửi tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nội dung về việc xét nghiệm khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh thần tốc xét nghiệm là then chốt, quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch. Các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao phải xét nghiệm toàn bộ người dân 3 lần trong 7 ngày, ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để bóc tách ngay các trường hợp F0, nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời.

"Có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm rRT-PCR", công điện hướng dẫn.

Các địa bàn còn lại thực hiện xét nghiệm 5-7 ngày/lần, gộp mẫu theo điều kiện thực tiễn, theo hộ gia đình, phòng ở và các hộ liền kề.

Các địa phương tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao; chia nhỏ điểm lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu; việc lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân.

Khẩn trương điều động lực lượng ở các địa bàn đang ở mức bình thường mới để tập trung hỗ trợ lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh các tỉnh, thành phải thực hiện liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách. Việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước, chắc chắn và phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nguy cơ từ những bài thuốc trị Covid-19 lan truyền trên mạng Bác sĩ Trương Hữu Khanh khẳng định người dân không nên nghe và làm theo các bài thuốc truyền miệng về trị Covid-19 khi chưa có sự kiểm chứng của cơ quan y tế.