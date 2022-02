105 nghệ sĩ hát ca khúc của Olympic Bắc Kinh 2022

Ca khúc chính thức của Olympic Bắc Kinh 2022 có tên "Cùng nhau hướng tới tương lai". MV do Thành Long, Tăng Chí Vỹ và nhiều nghệ sĩ tham gia thực hiện.

Ngày 1/2, Sina đưa tin MV của ca khúc chính thức Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh ra mắt. MV Cùng nhau hướng tới tương lai (Together for a Shared Future) có sự tham gia của 105 nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc cùng với các khách mời đặc biệt là ba phi hành gia và vận động viên.

MV do Thành Long, Tăng Chí Vỹ làm chỉ đạo nghệ thuật.



MV kéo dài 11 phút, với nội dung xuyên suốt: "Ai trong chúng ta cũng cần tình yêu. Tất cả cùng ta cùng nắm tay nhau, dùng tình yêu để mở mọi cánh cửa". Ca khúc được quay trong 20 ngày, bối cảnh tại phòng thu do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể quay trực tiếp ngoài trời.

Các nghệ sĩ kỳ cựu như Thành Long, Trần Khôn, Đặng Siêu, Hoàng Bột, Huỳnh Hiểu Minh, Lý Băng Băng, Lý Khắc Cần, Lý Vũ Xuân, Lâm Tử Tường, Lưu Đức Hoa, Lưu Diệp, Nhậm Hiền Tề, Dung Tổ Nhi, Thư Kỳ, Tôn Nam, Đàm Vịnh Lân, Vương Bảo Cường, Vi Duy, Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Trương Học Hữu, Châu Tấn... đã bí mật ghi hình và đến ngày 26/1 mới có thông tin dàn nghệ sĩ tham gia.

Các nghệ sĩ trẻ có sự góp mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, Dương Tử, Trương Nghệ Hưng, Dương Mịch, Lưu Hạo Nhiên, Cảnh Điềm... mỗi người đóng góp một đoạn nhỏ, tạo thành dàn hợp ca.

105 nghệ sĩ mất 20 ngày để thực hiện MV ca khúc chính thức của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2002.

Theo Xinhua, Trương Nghệ Mưu là trưởng ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2002. Tổng đạo diễn đã thực hiện vài buổi diễn tập cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày 4/2.

Trương Nghệ Mưu cho biết yêu cầu của sự kiện là đơn giản, an toàn và thú vị. Do đó, đạo diễn chia sẻ chương trình chỉ kéo dài 100 phút thay vì 4 tiếng như ở Olympic Bắc Kinh năm 2008. Tại Thế vận hội mùa đông 2022, số lượng người tham gia khoảng 3.000, ít hơn nhiều so với "biển người" 15.000 nghệ sĩ tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh năm 2008.

Theo Trương Nghệ Mưu, điểm nhấn của lễ khai mạc là màn thắp đuốc "chưa từng có trong lịch sử Olympic". Trong dịp này, đạo diễn Trương áp dụng phong cách nghệ thuật hiện đại, thể hiện được sự đẹp đẽ, kỳ ảo và trong veo của băng tuyết đồng thời cho thấy sự phát triển khoa học kỹ thuật.

"Hiện tại, chúng ta không giới thiệu quá nhiều về bản thân mà chỉ cần nói rằng chúng ta ở bên nhau làm gì? Cùng nhau, chúng ta có thể làm gì? Từ 'tôi' đến 'chúng ta', từ lịch sử đến tương lai", đạo diễn Trương Nghệ Mưu nói về thông điệp của Thế vận hội mùa đông 2022.