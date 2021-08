10.266 người mắc Covid-19 mới, giảm gần 1.000 ca

Sau 24 giờ, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 942 ca. TP.HCM tăng 58 ca. Tại Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, số F0 giảm.

Tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, gồm 14 người nhập cảnh và 10.266 trường hợp ghi nhận trong nước. Trong số này, 6.021 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố ngày 23/8 tại một số tỉnh, thành phố Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Tiền Giang Long An Bà Rịa - Vũng Tàu Đà Nẵng Đắk Lắk Khánh Hòa Nghệ An Đồng Tháp Tỉnh, thành Ca mắc 4251 3183 623 459 388 154 152 128 242 111 100

Ngoài ra, ngày 23/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa đăng ký bổ sung 117 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

Cũng trong bản tin tối 23/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 389 ca tử vong.

Họ được ghi nhận tại TP.HCM (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa ), Bà Rịa -Vũng Tàu (1).

Tổng số người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 23/8 là 8.666 ca. Số lượng này chiếm 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 358.456 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.646 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), số bệnh nhân ghi nhận trong nước là 354.355 ca, trong đó, 151.838 người đã được công bố khỏi Covid-19.





8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang.

Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (180.245), Bình Dương (73.425), Đồng Nai (18.311), Long An (18.193), Tiền Giang (7.743).

Ngày 23/8, TP.HCM bắt đầu siết chặt giãn cách xã hội với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó". Trong cuộc họp sáng 23/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trước đây thành phố chưa kiểm soát được dịch tốt nên phải tăng cường. Nhiều việc trước kia không phải không thống nhất, mà không đủ lực lượng để làm. Hiện, thành phố có lực lượng thì cần triển khai ngay, nếu thiếu sẽ xin thêm.

Phó thủ tướng nhấn mạnh từ nay phải làm nghiêm. Tất cả phường, xã coi như vùng đỏ, địa phương phải vận hành thống nhất để lo cho dân. Ông nhấn mạnh thành phố phải tăng cường lực lượng để kiểm soát chặt chẽ hơn người ra khỏi nhà, chỉ cho phép trường hợp thật sự cần thiết.