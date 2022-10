100 triệu đồng chờ các đội PUBG Mobile dự chung kết UEC mùa thu 2022

Tiếp nối thành công của UEC hè 2022, giải đấu thể thao điện tử sinh viên mùa thu 2022 trở lại với những màn so tài hấp dẫn giữa các VĐV đến từ trường đại học trên toàn quốc.

Trải qua hai giai đoạn vòng loại và bán kết diễn ra đầy căng thẳng và hấp dẫn cho đến những giây cuối cùng, 16 đội tuyển đến từ các trường đại học đã xuất sắc vượt qua hơn 100 đối thủ khác để góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc bộ môn PUBG Mobile tại giải thể thao điện tử sinh viên (UEC) 2022.

16 đội tuyển góp mặt ở chung kết toàn quốc bộ môn PUBG Mobile. Ảnh: Cộng Đồng Sinh Viên PUBG Mobile.

Ở vòng chung kết mùa hè 2022, "Con Chim Non" hay "Super Nova" vẫn được đánh giá là ứng viên cho ngôi vô địch. Người hâm mộ chắc hẳn vẫn chưa quên "Con Chim Non" từng tạo tiếng vang với màn thể hiện đầy ấn tượng ở vòng chung kết khu vực miền Bắc, cũng tại UEC hè 2022.

Lối chơi cống hiến nhưng cũng không kém phần thông minh giúp các chàng trai đến từ Học viện Nông Nghiệp giành "Winner Winner Chicken Dinner" đến 3 lần, cao nhất trong số 16 đội dự chung kết miền Bắc cách đây vài tháng, đi kèm với đó là lượng điểm hạ gục vượt trội (79). Chung cuộc, "Con Chim Non" giành chức vô địch miền Bắc đầy thuyết phục với 173 điểm, hơn đội xếp sau là U2T đến 39 điểm.

Tại giải đấu mùa thu, ngoài những tên tuổi nổi tiếng tiếp tục duy trì phong độ, người hâm mộ cũng không thể gạch tên các hiện tượng thú vị như "SII Talents" và "Stupid Guys". Hai đội tuyển gồm các gương mặt trẻ này từng có thời điểm thi đấu bùng nổ để vượt mặt các đối thủ mạnh ở giai đoạn bán kết.

"SII Talents" - đội tuyển đến từ Đại học Kinh tế - Tài Chính TP.HCM thậm chí còn xếp trên đối thủ giàu kinh nghiệm "Con Chim Non" với 2 lần "ăn gà" cùng điểm điểm số hạ gục ấn tượng (39). "SII Talents" cùng "Con Chim Non", "Soul of Devil" và "D2F Gaming" là 4 đại diện của bảng B vòng bán kết góp mặt tại chung kết toàn quốc.

Ở bảng A, "SII Esports" - một đại diện khác của Đại học Kinh tế - Tài Chính TP.HCM cũng tạo ra cuộc cạnh tranh nảy lửa với một đội tuyển mạnh là "Stupid Guys".

Bất ngờ lớn ở giải đấu mùa thu là việc "Văn Lang Vampire", nhà vô địch UEC mùa hè 2022 bị loại sớm. Một đại diện khác của Đại học Văn Lang - "Văn Lang Esports" cũng sớm bật bãi do thành tích bết bát. Bên cạnh đó, Youth Fury Xavier - đội tuyển được đánh giá khá cao tại giải đấu năm nay đến từ Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cũng thi đấu không thành công ở bán kết.

YFxVersace cùng đồng đội chỉ giành vị trí thứ 7 trong số 15 đội dự bảng A, vòng bán kết UEC mùa thu 2022, dẫn đến việc không có vé dự chung kết toàn quốc cùng các đội tuyển mạnh khác như "Stupid Guys", "SII Esports", "Super Nova" và "Mega House".

Ngoài việc tranh tài để mang về khoản tiền thưởng lớn (tổng giải thưởng 100 triệu đồng), các VĐV sẽ được thỏa sức chứng tỏ bản thân ở các bộ môn sở trường.

Mỗi ván đấu, mỗi vòng đấu đều sẽ mang đến trải nghiệm quý giá và cơ hội rèn luyện cho từng vận động viên và cả người hâm mộ trên toàn quốc. Giải đấu còn mang ý nghĩa lớn lao hơn, khi muốn trở thành nơi chắp cánh ước mơ trở thành VĐV chuyên nghiệp cho nhiều sinh viên, qua đó góp phần giúp nền thể thao điện tử Việt Nam ngày một phát triển.

Với thông điệp "Be Unique: Khác biệt để vươn tầm!", UEC mùa thu 2022 mong muốn mỗi sinh viên đến với giải đấu đều là một cá thể khác biệt và không ngại ngần tự tin thể hiện tài năng và ghi lại dấu ấn cá nhân. Ở mùa giải thứ 3 lần này, giải đấu hứa hẹn sẽ mang tới nhiều sắc màu thú vị, tạo ra một sân chơi cạnh tranh lành mạnh và hấp dẫn hơn nhiều lần so với những mùa giải trước đó.

Bên cạnh đó, giải thể thao điện tử sinh viên mùa thu 2022 (UEC) còn mong muốn đưa phong trào thi đấu thể thao điện từ tiến đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời các VĐV sẽ nhận được sự thừa nhận xứng đáng so với nỗ lực đã bỏ ra trong quá trình thi đấu các bộ môn E-Sports.

Chỉ còn một trận đấu nữa, đội tuyển mạnh nhất của nền thể thao điện tử sinh viên toàn quốc môn PUBG Mobile sẽ lộ diện. 16 đội tuyển hứa hẹn sẽ tạo nên ngày tranh tài rực lửa trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Trận chung kết toàn quốc môn PUBG Mobile, UEC 2022 được tổ chức lúc 15h ngày 30/10 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM). Ngoài việc được thưởng thức các trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, người hâm mộ PUBG Mobile còn có cơ hội sở hữu nhiều phần quà giá trị tại địa điểm tổ chức chung kết UEC mùa thu năm 2022.